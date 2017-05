07.05.2017 15:16:20

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş:

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'hayır partisi' kurmayı düşünenlerin siyaseti hiç bilmediğini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'hayır partisi' kurmayı düşünenlerin siyaseti hiç bilmediğini söyledi.Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kastamonu'nun Tosya ilçesini ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Partililerle bir süre sohbet eden Kurtulmuş, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. 16 Nisan referandumu sonrasında MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener'in, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ziyaretleri hatırlatılarak 'hayır partisi' kurulması yönündeki düşüncelerini soruldu."Herhangi bir partinin iç işleri konusunda hiçbir şey söyleyemem" diyen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Milletin sözü üstüne de bir şey söyleyemem. Millet sözünü 16 Nisan'da söylemiştir. Evet diyenlerin sözlerinin kıymeti kadar hayır diyenlerin sözleri de kıymetlidir. Millet kararını vermiştir Nihayetinde millete yeni bir parti kurulsun mu diye bir soru sorulmadı. Sorulan soru 339 oyla parlamentodan geçen 18 maddelik anayasa teklifine evet mi diyorsun hayır mı diyorsun. Dolayısıyla ortada milletimizin karar verdiği evet diyerek. 1 milyon 400 bin fark oyla karar verdiği 18 maddelik anayasa değişikliği evet oyu ile gerçekleşmiştir" dedi.16 Nisan referandumunu her partinin kendi açısından değerlendireceğini söyleyen Kurtulmuş, "Partiler bu sonuçların ne anlama geldiğini kendi partisini ilgilendiren açıdan ne önem arz ettiğini, eksilerini artılarını herkes değerlendirerek kendisine bir strateji oluşturacak. Ama 16 Nisan sonuçları bir partiyi ortaya çıkarmadı ya da bir partiye oy vermedi dolayısıyla hayır diyenlerden bir parti oluşacak elmalarla armutları hepsini aynı bir sepete koymak demektir. Biraz da kusura bakmayın siyaseti bilmemektir. Her seçimin ve her oyun kendi şartları vardır bu şartlar içinde Türkiye referandumla anayasa değişikliğine gitti, belediye başkanı seçmedi, milletvekili seçmedi, cumhurbaşkanı seçmedi. Bu seçimde sadece kendisine sorulan bir soruya cevap verdi. Dolayısıyla bu cevaptan herkes kendi dersini çıkarır. Bundan sanki yüzde 48.6 bir partiye oy verilmiş gibi veya bir parti kurulmasını gerektiriyormuş gibi sonuç çıkarmanın yanlış olacağını ve bu hesapları yapanların da hesaplarının ellerinde kalacağını belirtmek isterim" diye konuştu.Hiçbir parti hakkında konuşmasının doğru olmadığını sözlerine ekleyen Kurtulmuş, "Fakat birbiri ile dünya görüşleri ve siyaset algıları ile Türkiye'yi okumaları taban tabana zıt olan partilerin sadece hayır dediler diye bir araya gelip ortak bir çatı oluşturmalarının mümkün olmadığı aşikardır. Bu suyu yokuşa sürmektir. Su asla tabi seyrinin zıttında akmaz yüzde 51.4 Türkiye'nin bu anlamda siyasetinin doğal yatağına ve mecrasına girmiş olduğunu gösteriyor. Bundan sonra tüm partiler nasıl ileriye götürebiliriz bunun hesabını yapacağız. Parti kurma söylentileri ve dedikoduları daha sonra durulur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.