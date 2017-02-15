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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Ezan sesini kısmaya güçleri yetmez
15.02.2017 14:08:59

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Ezan sesini kısmaya güçleri yetmez

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, İsrail'de komisyonun uyguladığı ezanın hoparlörden okunmasına yasak getirmesine tepki gösterdi. Kurtulmuş, 'Ne olursa olsun, ezan sesini kısmaya kimsenin gücü yetmez' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İsrail'de komisyonda onaylanan ezan yasağına ilişkin bir açıklama yaptı.

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Kudüs, 3 din açısından kutsal bir şehir. Biz, 400 sene Kudüs'te hüküm sürmüş bir milletin evlatlarıyız. 4 asır boyunca hiç kimse birbirine "Niye sen böyle ibadet ediyorsun" diye sormadı. 400 sene boyunca 'Allahuekber' sesleri ile kilisenin çan sesleri birbirine karıştı Bu din özgürlüğüne ve Kudüs'ün tarihine karşı bir karardır. Dünya barışının kilidi Ortadoğu'dur. Anahtarı ise, Filistin barışıdır. Bu karar asla Filistin barışına hizmet etmeyecektir. Şunu açıkça ifade etmek isterim, ne olursa olsun, ezan sesini kısmaya kimsenin gücü yetmez.

İsrail'deki Knesset Meclisi'ndeki yasama komisyonu, ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı. Yasağa uymayan camiler hakkında bin 200 dolara ulaşan cezalarının kesilebileceği belirtilmişti.


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