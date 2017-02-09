09.02.2017 18:48:04

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş Afyonkarahisar'a geliyor

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Afyonkarahisar'a geliyor.

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Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Afyonkarahisar'a geliyor.Kurtulmuş'un temasları çerçevesinde yarın ilk olarak Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaret edeceği belirtildi. Cuma namazını da kentteki Ulu Camii'de kılacak olan Kurtulmuş'un sonrasında ise bir düğün salonunda gerçekleştirilecek olan AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılacağı aktarıldı. Son olarak Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği toplantısına katılacak öğrenilen Kurtulmuş'un burada iş adamları ve sanayicilere "Yeni Anayasa, Yeni Türkiye'" konusunda bir konuşma yapacağı ifade edildi.