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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'a geliyor
07.02.2017 17:01:27

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'a geliyor

Afyonkarahisar Sanayicileri ve İşadamları Derneği (AFSİAD) tarafından gerçekleştirilecek olan 'Yeni Anayasa, Yeni Türkiye' konulu toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un katılacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Sanayicileri ve İşadamları Derneği (AFSİAD) tarafından gerçekleştirilecek olan 'Yeni Anayasa, Yeni Türkiye' konulu toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un katılacağı belirtildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şehitoğlu, toplantının 10 Şubat'ta termal bir otelde gerçekleştirileceğini kaydetti. Başkan Şehitoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz gibi gündemimiz belli tüm Türkiye yeni anayasanın gündelik hayatımıza ne gibi bir fayda sağlayıp sağlamayacağını merak ediyor, halkımız tarafından eğer referandumda evet çoğunlukta onaylanırsa yeni Türkiye bizlere gündelik hayatımızda bizlere neler kazandıracak. Önünüzdeki dönem topluma ne getirecek, ülkemize faydası neler olacak tam olarak bilmiyoruz. Kulaktan doğma haberler ile sağlıklı bilgiye ulaşmakta zorlanıyoruz. Biz de düşündük ki, ilimizin gönüllülük esasına göre 26 yıldır kesintisiz ve ilkeli faaliyetlerine devam eden en eski ve en köklü sivil toplum örgütü olan AFSİAD çatısı altında bir araya gelelim dedik. Toplantıya tüm sivil toplum örgütlerinin değerli başkanlarının yanı sıra kanaat önderlerimiz, bürokratlar, siyasetçi, tüccar, ihracatçı, sanayici ve işadamları, kadın ve genç girişimcilerimizi toplantımıza davet ettik. Gündeminin bu kadar yoğun olmasına rağmen sağolsun Başbakan Yardımcımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş davetimizi memnuniyetle karşıladı ve sadece programımıza katılmak için şehrimize geleceğini söyledi. Bu da hem AFSİAD üyelerimize, hem de ilimizin davetlilerine verilen önemi gösteriyor, bunun İçin de ayrıca mutluyuz."

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