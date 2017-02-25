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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: (2)
25.02.2017 23:37:06

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: (2)

'Trump yönetimiyle birlikte önemli gelişmelerin olabileceğini ümit ediyoruz. Buna ilişkin olumlu sinyaller geliyor, Feto'nun iadesiyle ilgili. Sadece Feto'nun kendisi değil, oraya kaçmış FETÖ mensubu adamların da iadesi için talepte bulunuyoruz. Bunların olumlu bir noktaya gitmekte olduğunu, en azından Obama dönemindeki duyarsızlığın geride kaldığını görüyoruz, bundan da memnuniyet duyuyoruz. İ

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Trump yönetimiyle birlikte önemli gelişmelerin olabileceğini ümit ediyoruz. Buna ilişkin olumlu sinyaller geliyor, Feto'nun iadesiyle ilgili. Sadece Feto'nun kendisi değil, oraya kaçmış FETÖ mensubu adamların da iadesi için talepte bulunuyoruz. Bunların olumlu bir noktaya gitmekte olduğunu, en azından Obama dönemindeki duyarsızlığın geride kaldığını görüyoruz, bundan da memnuniyet duyuyoruz. İnşallah sonuç alırız." dedi.

Kurtulmuş, Manisa'dan yayın yapan Medya TV'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin neler getireceği ve bu sistemin bir diktatörlük getirip getirmeyeceği" şeklindeki bir soruya karşılık Kurtulmuş, tek adamlıktan bahsedenlerin mevcut anayasadaki 104'üncü maddeye bakmaları gerektiğini söyledi.

"Mevcut sistemde cumhurbaşkanının yetkileri öyle yapılmış ki zaten cumhurbaşkanı bütün yürütmeyi neredeyse elinde tutuyor. Millete karşı hesap vermiyor." diyen Kurtulmuş, şimdi bunun değişeceğini, cumhurbaşkanının millete hesap vereceğini belirtti.

Yürütmedeki çift başlılığın ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, geçmiş dönemlerde cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında yaşanan krizler ve bunların sonuçlarına ilişkin bilgiler verdi. Kurtulmuş, yasama ve yürütmenin tamamıyla birbirinden ayrılacağını, tam bir kuvvetler ayrılığı oluşacağını da dile getirdi.

- "Diyorlar ki FETÖ'nün imamı... Ne imamı ya?"

Kurtulmuş, terör örgütlerinin medyada yer alan terminolojisine ilişkin de bir soru üzerine, küresel terör konusunda medyanın kullandığı dile işaret ederek uluslararası medyada emperyal bir dil kullanıldığını aktardı.

Musul operasyonunun başlamasının hemen ardından uluslararası medyada "Şii milisler, Sünni milisler, Kürt milisler, Türkmen milisler" şeklinde bir dilin de yer aldığını anlatan Kurtulmuş, oradaki gelişmelerin Şiilerle Sünniler, Türkmenlerle Kürtler arasında kavgadan meydana gelmediğine, emperyal bir dilden bunun oluştuğuna vurgu yaptı.

PKK ile ilgili haber verilirken de "PKK'nın sorumlusu", "PKK'nın başkanı" gibi ifadeler kullandığına dikkati çeken Kurtulmuş, aynı şekilde FETÖ ile ilgili de kullanılan ifadeler olduğunu anlattı. Kurtulmuş, "Diyorlar ki FETÖ'nün imamı... Ne imamı ya? Eşkıya başı. İmam mı denir buna? Başkan mı denir, bunların hepsi eşkıya tayfası. Farkında olmadan yanlış bir dil üzerinden bu örgütler meşrulaştırılıyor. Bu konularda dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

- "Önemli gelişmelerin olabileceğini ümit ediyoruz"

FETÖ'nün iadesine ilişkin gelişmelerin ne olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, 15 Temmuz'dan bu yana ABD ile bu konunun görüşüldüğünü bildirdi. Kurtulmuş, şunları söyledi:

"ABD'yi ziyaretimde ben de İçişleri Bakanıyla görüştüm. Orada da şu gündeme geldi. Biz biliyoruz, tabii bu bir hukuki süreç ama biz hukuki süreç üzerine konuşmuyoruz ama biz Amerikalı yöneticilerin siyasi kararlılığını görmek istiyoruz. İade, bir süreç alabilir ama bu süre içerisinde adam oradan hala küresel anlamdaki örgütüne, çeteye talimatlar veriyor, mahiyetini bilmediğimiz görüşmeler yapıyor. Bütün örgütünü ayakta tutmaya çalışıyor hem Türkiye'de hem dışarıda. Dolayısıyla 'Bunları enterne edin' dedik. Dolayısıyla yeni Trump yönetimiyle birlikte önemli gelişmelerin olabileceğini ümit ediyoruz. Buna ilişkin olumlu sinyaller geliyor, Feto'nun iadesiyle ilgili. Sadece Feto'nun kendisi değil, oraya kaçmış FETÖ mensubu adamların da iadesi için talepte bulunuyoruz. Bunların olumlu bir noktaya gitmekte olduğunu, en azından Obama dönemindeki duyarsızlığın geride kaldığını görüyoruz, bundan da memnuniyet duyuyoruz. İnşallah sonuç alırız."

Trump yönetimiyle görüşülen ikinci konunun da PYD ile ilgili olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Aynı şekilde orada da bir tercih yapmak zorundalar. Sağdan say 3 bin kişi, soldan say 5 bin kişilik bir terör örgütüyle mi yoksa 80 milyonluk siyasi ve ekonomik istikrara sahip olan bir Türkiye ile mi işbirliği yapacak Amerika? Buna karar vermesi lazım. Burada da bizim söylediklerimize doğru gelmekte olduklarını görüyoruz." dedi.

- TRT1'de yayınlanan diziler

TRT1'de ekrana gelen "Diriliş Ertuğrul" ve ilk bölümü yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizilerine ilginin hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, geçen hafta destek amacıyla Payitaht Abdülhamid dizisinin ekibini ziyaret ettiğini, dün akşam da diziyi izleme fırsatı bulduğunu anlattı.

Dizinin ilk gün izlenme oranının çok çok iyi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, halkın destek vermesi durumunda bu tür programların daha da artacağını kaydetti.

(Bitti)


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