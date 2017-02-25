25.02.2017 22:51:53

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: (1)

'Şimdi bu sistemin son yanlışlıklarını düzeltiyoruz. Bundan sonra eğer ihtiyaç olursa başka anayasa değişiklikleri de olur ama bugün itibarıyla vesayetçi blok ortadan kaldırılıyor, çift başlılık ortadan kaldırılıyor'- 'Yine vesayetçilerin iştahını kabartan siyasi, iktisadi istikrarsızlık dönemlerini ortaya çıkaran bu sistem ortadan kaldırılıyor. İnşallah çok daha etkin ve güçlü bir yönetim meka

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, mevcut sistemin darbelere müsade eden kötü bir sistem olduğunu belirterek "Şimdi bu sistemin son yanlışlıklarını düzeltiyoruz. Bundan sonra eğer ihtiyaç olursa başka anayasa değişiklikleri de olur ama bugün itibarıyla vesayetçi blok ortadan kaldırılıyor, çift başlılık ortadan kaldırılıyor." dedi.

Kurtulmuş, Manisa Medya TV'de Abdullah Polat'ın sunduğu "Günün Konuğu" programına konuk oldu.

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, vatandaşlara mevcut sistemin nerelerde tıkandığını ve neden böyle bir sistem değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu anlatacaklarını söyledi.

Kurtulmuş, Ankara'da AK Parti'nin Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini anımsatarak şöyle konuştu:

"Sistemin nasıl faydaları olacağı noktasında vatandaşlarımız henüz bilgilendirilmiş değil. Ümit ederim ki AK Parti olarak 1 hafta, 10 gün içerisinde Türkiye'de neredeyse bunu duymayan kimse kalmayacak, teşkilatlarımız bütün güçleriyle sokaklara odaklanacaklar. Teşkilat mensuplarımız bu ülkeye sahip çıkacaklar. Bu bir seçim kampanyası değil parti kampanyasıdır. 'Evet' oyu vereceğini ilan eden diğer partiler Milliyetçi Harekat Partisi ve sivil toplum kuruluşları bu kampanyada 'Evet' oyu çıkması için çağrı yapacaklar. Dolayısıyla güle oynaya çok keyifli bir kampanya sürecine gireriz ve Türkiye 16 Nisan'da büyük oranda 'Evet' diyerek bu tarihi dönüm noktasını açmamıza vesile olur."

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, yarın "28 Şubat'tan 15 Temmuz'a darbeler ve FETÖ ihaneti" konulu panele katılacağı ve eşinin de 28 Şubat mağduru olduğunun anımsatılması üzerine, eşinin de o dönemde İstanbul Üniversitesinde görev yaptığını, başörtüsü nedeniyle mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Şu andaki mevcut sistemin darbeler ürettiğini anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Vesayetçi bir yapı üzerine kurulmuş sandıktan nasıl oy çıkarsa çıksın, halkın iradesi ne olursa olsun birtakım vesayet kurumları ve kuruluşları Anayasa Mahkemesi, Yüksek Yargı, Cumhurbaşkanlığı makamı, bizatihi kendisi, askeri ve sivil vesayet odakları öyle bir yapı ortaya konulmuş ki sandıktan ne çıkarsa çıksın bu odaklar vasıtasıyla da aslında sistem, eski sistem istediği şekilde milletin iradesini değiştirmeyi başarmıştır."

- "Sistemin son yanlışlıklarını düzeltiyoruz"

Türkiye'de vesayet düzenekleriyle uzun süredir mücadele edildiğini ve bu mücadelenin sonunda milletin kazanacağı dile getiren Kurtulmuş, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle bir adımın daha atıldığını vurguladı.

Kurtulmuş, mevcut sistemin darbelere müsade eden kötü bir sistem olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Esas problem bizatihi milletin başına getirilen bu yanlış sistemdir. Şimdi bu sistemin son yanlışlıklarını düzeltiyoruz. Bundan sonra eğer ihtiyaç olursa başka anayasa değişiklikleri de olur ama bugün itibarıyla vesayetçi blok ortadan kaldırılıyor, çift başlılık ortadan kaldırılıyor. Yine vesayetçilerin iştahını kabartan siyasi, iktisadi istikrarsızlık dönemlerini ortaya çıkaran bu sistem ortadan kaldırılıyor. İnşallah çok daha etkin ve güçlü bir yönetim mekanizması kuruluyor."

Yeni anayasa ile çift başlılığın ortadan kalkacağını vurgulayan Kurtulmuş, anayasa değişiklik paketinin normalleşme sürecinin devamı olduğunu bildirdi.

Kurtulmuş, geçmiş dönemde askeri bürokrasinin sivil bürokrasi üzerinde büyük etkileri olduğuna dikkati çekerek bugün gelinen noktada devrim niteliğinde adımlar atıldığını ifade etti.

Anayasa değişikliği paketinin "darbe savar" nitelikte olduğunu aktaran Kurtulmuş, insanların aklından darbeleri geçiremeyeceği bir yapının ortaya konulduğunu kaydetti.

(Sürecek)



