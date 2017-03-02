02.03.2017 22:17:36

Başbakan Yardımcısı Kaynak:

'Milletimizin işi gücü yok biz duvara toslayacağız gelip bizi mi kurtaracak. O yüzden getirdiğimiz sistem, milletin iradesinin üzerinde, milletin kararının üzerinde, milletin sözünün üzerinde asla söz hakkı tanımayan bir sistemdir'- 'Bizim rejimimiz, cumhuriyet rejimidir ve cumhuriyetin asıl sahibi biziz. Bizim cumhuriyet ile alıp veremediğimiz olabilir mi? Artık sahaya çıktığımızdan beri bizim

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Milletimizin işi gücü yok biz duvara toslayacağız gelip bizi mi kurtaracak. O yüzden getirdiğimiz sistem, milletin iradesinin üzerinde, milletin kararının üzerinde, milletin sözünün üzerinde asla söz hakkı tanımayan bir sistemdir." dedi.

Partisince Pazarcık Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşu ve esnaf temsilcileri ile muhtarlarla bir araya geldi.

Kaynak, AK Parti'nin 15 yıllık tarihinin, bir yandan millete hizmetin canlı tarihi, bir yandan da milletle beraber bu vesayet odaklarıyla mücadelenin tarihi olduğunu söyledi.

Milletin seçtiği meclisin, üstünde dolaşan vesayet kılıcı nedeniyle rahat hareket edemediğini belirten Kaynak, bunun adının kimi zaman Anayasa Mahkemesi, kimi zaman Cumhurbaşkanlığı, kimi zaman Danıştay, kimi zaman da basın olduğunu kaydetti.

"Recep Tayyip Erdoğan gibi bütün milletin güvendiği, AK Parti'li ya da başka partili, bütün milletin güvendiği bir Cumhurbaşkanı, lideri olmasaydı bu ülkenin,15 Temmuz'da millet, liderinin etrafında toplanıp, tankların, topların karşısına, iman dolu göğsünü siper etmeseydi,15 Temmuz atlatılabilir miydi?" diye soran Kaynak, zaten Batılıların da darbeyi planlayanların da anlamadığının bu olduğunu anlattı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, şöyle devam etti:

"Biz çok büyük mücadeleler yapmak zorunda olan bir devletiz. Etrafımız büyük risklerle dolu. Suriye'de devlet yok, Irak'ta devlet yok, Ermenistan ve Azerbaycan savaş halinde. Yunanistan ekonomik olarak çökmüş. Rusya, Ukrayna'nın bir kısmını, ilhak etmiş. Bizim PKK terör örgütü diye bir belamız var. Yetmemiş DHKP-C çıkmış, DEAŞ çıkmış, başkacaları çıkmış. Biz bu milletin güvenliği için o polislerimizi gözümüz gibi eğitmiş ve korumuşuz. O polislerimiz gözünü kırpmadan, bayrağı, vatanı ve milletinin geleceği için gözünü kırmadan şehit olan o kardeşlerimizin Gölbaşı'ndaki karargahı bombalanmış. O yüzden diyorum ki milletin seçtiği, milletin güvendiği, milletin arkasında kenetlendiği bir lider olmasaydı 15 Temmuz'u nasıl atlatacaktık? 15 Temmuz Cumhurbaşkanımızın cesareti, kararlılığı, milletimizin basireti, Başbakanımızın serinkanlılığıyla gerçekten, hiçbir Batılı zihniyetin anlamayacağı tarzda, başarıyla savuşturulmuştur."

Milleti bir kez daha böyle risklerle karşı karşıya bırakamayacaklarına dikkati çeken Kaynak, "Milletimizin işi gücü yok biz duvara toslayacağız gelip bizi mi kurtaracak. O yüzden getirdiğimiz sistem, milletin iradesinin üzerinde, milletin kararının üzerinde, milletin sözünün üzerinde asla söz hakkı tanımayan bir sistemdir." ifadelerini kullandı.

- "Rejimimiz, cumhuriyet rejimidir ve cumhuriyetin asıl sahibi biziz"

Muhalefetin eleştirilerine de değinen Kaynak, şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliğini gündeme getirdiğimizde 'bunlar rejim değiştirecek' diyordu. Biz rejimi asla değiştirttirmeyiz. Bizde diyorduk ki hayır bizim rejimle hiçbir problemimiz yok. Bizim rejimimiz, cumhuriyet rejimidir ve cumhuriyetin asıl sahibi biziz. Bizim cumhuriyet ile alıp veremediğimiz olabilir mi? Artık sahaya çıktığımızdan beri bizim rejim değiştireceğimizi iddia etmiyorlar. Yani ya hidayete erdiler ya da söylediklerinin yanlış olduğu kendileri tarafından anlaşıldı."