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Başbakan Yardımcısı Kaynak:
02.03.2017 14:01:37

Başbakan Yardımcısı Kaynak:

'Türkiye'de bu rejimi değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'de Cumhuriyet rejimini değiştirmek isteyenlere ilk defa biz karşı çıkacağız'- '(Eşi başörtülü birine 'benim askerim selam durmaz) diyen Allah'a hamdolsun 10 sene sonra kendisi başörtülü olan bir komutana selam duracaktır bizim askerimiz. Hem de şerefle, gururla ve onurla. O yüzden biz milletin bu coğrafyada istikbal

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Türkiye'de bu rejimi değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'de Cumhuriyet rejimini değiştirmek isteyenlere ilk defa biz karşı çıkacağız." dedi.

Kaynak, Türkoğlu ilçesinde düzenlenen "Türkiye'yi Seviyorum, Cumhurbaşkanlığı Sistemine Evet" konulu programda, sivil toplum kuruluşu, esnaf temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Kaynak, Türkiye'de yaşananların bir Avrupa ülkesine olması halinde belki de bunun altından kalkamayacağını söyledi.

Fırat Kalkan Harekatı kapsamında 6 ayda 2 bin kilometrelik bir alanda, en son Bab ile son bulan operasyonlarla Türkiye'ye artık hiçbir zararlı haşeratın girmemesinin sağlandığını kaydeden Kaynak, şöyle devam etti:

"O topraklarda 71 askerimiz, evladımız şehit oldu. Ama biz Suriye'de toprak kazanmak için, Suriye'de bir yerin işgali için yapmadık. O topraklardan bize gelen tehlikeyi, ancak böyle bertaraf ederiz diye yaptık. O topraklarda Cerablus'tan Azez'e kadar, sınır güvenliğimizi sağladığımız bu topraklardan, artık Türkiye'ye herhangi bir kötülük sirayet etmemektedir. Allah'ın izni, Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, asla Fırat'ın batısında bir terör örgütünün yaşamasına izin vermeyeceğiz. Fırat'ın batısından Türkiye'ye yönelik hiçbir tehdidin, artık orada baş göstermesine izin vermeyeceğiz."

- "Rejimi değiştirmek isteyenlere biz karşı çıkacağız"

Halk oylaması kapsamında "tek adam ve rejim değişikliği" söylemlerini değerlendiren Kaynak, "Türkiye'de bu rejimi değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'de Cumhuriyet rejimini değiştirmek isteyenlere ilk defa biz karşı çıkacağız." dedi.

Cumhuriyet ve Cumhuriyetin kurucu değerleriyle asla bir sorunlarının olmadığını dile getiren Kaynak, ancak Cumhuriyetin kurucu değerlerini, fabrika ayarlarını bozanların, milleti hizaya çekmeye çalışanların, millete istikamet tayin edenlerin, bunu da oluşturdukları vesayet organlarıyla yapanların aslında sistemle problemlerinin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 15-20 yılının hiçbir milletin, hiçbir devletin, altından kolay kalkamayacağı bir dönem olduğunu, bu dönemin de tamamen milletin sağduyu ve ferasetiyle aşıldığını vurgulayan Kaynak, vatandaşlara gösterdiği dik duruş dolayısıyla teşekkür etti.

2007'deki Cumhurbaşkanı krizini hatırlatan Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Eşi başörtülü birine benim askerim selam durmaz) diyen şimdi Allah'a hamdolsun 10 sene sonra kendisi başörtülü olan bir komutana selam duracaktır bizim askerimiz. Hem de şerefle, gururla ve onurla. O yüzden biz milletin bu coğrafyada istikbalini, istikrarını, istiklalini riske edemeyiz. Muhalefet tek adamlık iddiasında bulunuyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Allah'a hamdolsun tek adamlıktan başka itirazı kalmadı. En başta sahaya çıkarken, 'bunlar rejim değişikliği yapmak istiyorlar' diyordu. Şimdi hidayete erdi, rejim değişikliği yapmadığımızı, yapmayacağımızı, bu sistem değişikliğinin rejim değişikliği sorunu sonucu oluşturmayacağını gördü. Olsun biraz geç anladı ama bu da iyi bir şey. Şimdi 'tek adam sistemine geçiliyor' diye bir başka yalanın, bir başka haksızlığın içinde."

- "Siz görüyorsunuz, o da görecek inşallah"

"Bizzat milletin yüzde 50'sinden fazlasının oyunu alarak Cumhurbaşkanı olabilecek bir kimse tek adam olur mu?" diye soran Kaynak, Meclisin seçime götürüp, yeniden halkın huzuruna çıkarttığı bir Cumhurbaşkanlığı sisteminin nasıl tek adamlık, nasıl diktatörlük oluşturabileceği sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu sistemi ilk Meclise sunduklarında "bu rejim değişikliğidir" dediğini aktaran Kaynak, şunları kaydetti:

"Allah'a hamdolsun o hususta hidayete erdi. İnşallah daha referandum tarihine varmadan, bunun tek adamlık sistemi olmadığını da idrak edecektir. Tabii onların idrak süreci maalesef sizlerden çok geride. Salı günü grup toplantısında, 28 Şubat uygulamalarını kınayan bir konuşma yaptı. Halbuki 28 Şubat'ta bu başörtüsü zulmünü, imam hatiplerin önünün kesilmesini, 8 yılık kesintisiz eğitimi, kendi partileri o zaman Mesut Yılmaz'a destek vererek sağlamışlardı. Yani idraki 20 sene sonra geliyorsa bir ana muhalefet partisi genel başkanının, buna sadece hayıflanmak gerekir. Ben asla buna gülmem. Asla bundan hoşnut olmam. Bir ana muhalefet partisi liderinin idraki 20 yıl sonra geliyorsa bu bizim olağanüstü rahatsız olmamız gereken bir şeydir. O yüzden bunun rejim değişikliği olduğu yaygarasını kopartan Kılıçdaroğlu'nun daha sandık milletin huzuruna gelmeden rejim değişikliği olmadığını anlaması iyi bir şey."

Kaynak, Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan'dan önce kendilerinin asla bir tek adam rejimi peşinde olmadıklarını göreceğini belirterek, "Siz görüyorsunuz, o da görecek inşallah. Çünkü bizim için devlet, milletin işini görmek için vardır. Milletin işini görürken de adalet içerisinde görmesi için vardır." dedi.

PKK terörüyle 33 yıldan beridir uğraştıklarını belirten Kaynak "Artık Nusaybin'de, Hakkari'nin dağlarında, tünellerin içinde yakalanıp devletimiz tarafından gerekli cezalara çarptırıyorlar. PKK terör örgütü tarihinin en ağır hezimetini yaşamaktadır. Bizim askerimiz, polisimiz ve koruyucumuz ve tabii milletimiz sayesinde." diye konuştu.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un da konuşma yaptığı programa, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, Türkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal ile diğer ilgililer katıldı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, daha sonra Türkoğlu Kaymakamlığı ile Türkoğlu Belediyesini ziyaret etti.


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