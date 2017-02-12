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Başbakan Yardımcısı Kaynak: 'Trump Cumhurbaşkanımızdan 6 yıl sonra güvenli bölgeyi telaffuz ediyor'
12.02.2017 20:00:42

Başbakan Yardımcısı Kaynak: 'Trump Cumhurbaşkanımızdan 6 yıl sonra güvenli bölgeyi telaffuz ediyor'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 'Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeni seçilen Başkan Trump, Cumhurbaşkanımızdan tam 6 yıl sonra güvenli bölgeyi telaffuz ediyor. Ancak güvenli bölgenin temel şartı tekrar ediyorum bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütünü kullanmamaktır' dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeni seçilen Başkan Trump, Cumhurbaşkanımızdan tam 6 yıl sonra güvenli bölgeyi telaffuz ediyor. Ancak güvenli bölgenin temel şartı tekrar ediyorum bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütünü kullanmamaktır" dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclis Toplantısı, Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mahir Ünal, Celalettin Güvenç, İmran Kılınç, Nursel Reyhanlıoğlu, Mehmet İlker Çitil, Mehmet Uğur Dilipak, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "El Bab'ta da bugün yarın Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteklediği Özgür Suriye ordusuyla birlikte El Bab da terör unsurlarından temizlenecektir. Bu hayırlı havadisi almamız yakındır. Mücadelemizin temel sebebi Suriye'den bize gelen tehlikeyi bertaraf etmektir. Sınırımız güvenliğini oradan başlatmaktır. İnsanımızın geleceğini, güvenini oradan başlatmaktır. Fırat Kalkanı harekatında şehit olan kardeşlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Bu harekat bize göstermiştir ki 15 Temmuz sonrası içindeki hain unsurlardan temizlenen Türk Silahlı Kuvvetleri o şerefli üniformayla hangi kahramanlıkları yapabiliyorlar. Allah'a hamd olsun önemli sayıda hainini tasnif eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz şimdi orada bu coğrafyanın en güçlü ordusu olarak milletimizin en önemli güvencesi olarak mücadele ediyor. Bizim müttefiklerimiz, bizim dostlarımız bölgede başka terör örgütleriyle iş tutmayı hesap edeceklerine, PYD'yi kendilerine müttefik yapmaya çalışacaklarına, başlıca unsurları haçlı, şafi, bir başka terör örgütünü, bir başka cinayet terör örgütünü kendilerine müttefik yapmaya çalışacaklarına 6 yıl önce bu teklifi dinlemiş olsalardı ne dünya bu kadar büyük bir göç dramını yaşayacaktı. Ne de bu kadar kan dökülecekti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeni seçilen başkan Trump, Cumhurbaşkanımızdan tam 6 yıl sonra güvenli bölgeyi telaffuz ediyor. Ancak güvenli bölgenin temel şartı tekrar ediyorum bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütünü kullanmamaktır" dedi.

Sözlerine 16 Nisan'da yapılacak olan referandumla devam eden Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Gündemimizde 16 Nisan Anayasa referandumu var. 16 Nisandan sonra milletimizin kabulüyle hayata geçecek sistem aslında milli mücadelemizle ulaşmaya çalıştığımız sistemdir. Bu cümlenin çok iddialı olduğunun farkındayım. Çünkü bizim milli mücadelemizi yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 de dualarla açılırken bir kararı bir numaralı kararı kendisine hedef koyduğu ilke istikali tamme ve hakimiyeti milliyedir. Yani tam bağımsızlık ve millet egemenliğinin hakimiyeti. İşte 16 Nisanda getirmeye çalıştığımız sistem tamda ecdadımızın hangi sebeple milli mücadeleye kalkışmışsa onun getirmek istediği sistemdir. Ve bu sistem Türkiye de en başta Cumhuriyetimizle beraber belli bir süre uygulanmıştır. Ta ki tek parti zulmüne kadar. Değerli kardeşlerim Türkiye'nin 23 Nisan 1920'den beri ve Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim 1923 den beri asla bir rejim sorunu olmamıştır" şeklinde konuştu.

İl Danışma Meclis Toplantısı AK Parti Siyaset okuluna katılan vatandaşlara başarı belgelerinin verilmesiyle son buldu.
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