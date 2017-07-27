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Başbakan Yardımcısı Işık: İsrail'in yaptığı yanlışı İsrail'e söylemek bizim görevimizdir
27.07.2017 15:59:43

Başbakan Yardımcısı Işık: İsrail'in yaptığı yanlışı İsrail'e söylemek bizim görevimizdir

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, dünyanın barış ve huzur gezegeni olması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Mescidi Aksa konusunda İsrail'i uyaran Işık, 'Gelin, bu yanlıştan vazgeçin. Gelin, insanların, üç dinin de kutsal bildiği Kudüs'te, Mescidi Aksa'da rahatça ibadet etmelerinin önündeki tüm engelleri kaldırın. Bu konuda yapacağınız her yanlış, en fazla Yahudilere zarar verir. Bu konuda yapacağınız her yanlış, atacağınız her yanlış adım, İsrail'e ve İsrail halkına zarar verir' dedi.


Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen bir törene katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, son günlerde ortaya atılan Alman firmalara yönelik iddiaları yalanladı. Başbakan Yardımcısı Işık, "Hangi ülkeden olursa olsun. Her şirketin Türkiye'de yaptığı yatırım, bizim için değerlidir. Son günlerde Alman şirketlerine yönelik ortaya konulan iddiaları, kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye'de yatırım yapan Alman şirketler, bizim için bir Türk şirketidir. Onların, ülkemizde daha fazla yatırım yapması için, biz hükümet olarak elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Her türlü kolaylığı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

Özellikle bilim ve teknolojideki çığır açan gelişmeler ve dijital devrimin, dünyayı bir küçük köy haline getirdiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, "Artık dünyanın neresinde bir olay olursa olsun, bu olay az veya çok bizi ilgilendiriyor, bizi etkiliyor. Dünyadaki her olumlu gelişme, bize de az veya çok olumlu yansıyor. Dünyadaki her olumsuz gelişme, her sıkıntı, az veya çok bizi de etkiliyor. Onun için, 'Bize ne dünyadan?' demenin zamanı geçmiştir. Dünyayı yakinen takip etmek, dünyadaki gelişmeleri yakinen izlemek ve bu gelişmelerin Türkiye'ye olan etkisini olumlu anlamda en üst düzeye çıkarmak, olumsuz anlamda da minimize etmek artık hepimizin görevi. Filistin'de, Kudüs'ün Mescidi Aksa'da ki bir olay, Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. 'Bize ne canım?' deme hakkımız yok. Şimdi bazıları, 'Efendim, dış politikada bu kadar risk alınır mı?' sizi ilgilendiren konularda, bugün risk almazsanız, yarın çok daha ağır bedeller ödemeyi baştan kabul edeceksiniz. Bakınız Türkiye, 1492'de Yahudilere kucak açmış, ev sahipliği yapmış ve yüz yıllarca Yahudilerin bu topraklarda barış ve huzur içerisinde yaşamasını sağlamış bir ülkedir. Biz, böyle bir milletiz. Ve, 'Yahudi düşmanlığının hiç olmadığı bir ülke varsa, bu Türkiye'dir' diyebilirim. Ama bu, İsrail devletinin, Filistin'de, Kudüs'te, Mescidi Aksa'da yaptığı zulümleri, Türkiye'nin hoş görmesini gerektirmez. Aksine, Yahudilere dost olan, daha doğrusu, Yahudilerle uzun yıllar, aynı topraklarda barış ve huzur içerisinde yaşamış bir ülkenin evlatları olarak, İsrail'in yaptığı yanlış İsrail'e söylemek, bu konuda İsrail'i yaptığı yanlıştan dönmesini sağlamak için gayret göstermek, bizim görevimizdir. Bunun için diyoruz ki; 'Gelin, bu yanlıştan vazgeçin. Gelin, insanların, üç dinin de kutsal bildiği Kudüs'te, Mescidi Aksa'da rahatça ibadet etmelerinin önündeki tüm engelleri kaldırın. Bu konuda yapacağınız her yanlış, en fazla Yahudilere zarar verir. Bu konuda yapacağınız her yanlış, atacağınız her yanlış adım, İsrail'e ve İsrail halkına zarar verir. Türkiye olarak bunları söylemeye devam edeceğiz. Niye? Çünkü oradaki her gelişmenin, az veya çok ülkemizi etkilediğini biliyoruz. Her terörist saldırının Türkiye'yi az veya çok etkilediğini biliyoruz. Biz, dünyayla birlikte, dünyanın barış ve huzur gezegeni olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda atılacak her adım, hükümetimiz tarafından desteklenmeye devam edecek" diye konuştu.

Çan ilçesinde düzenlenen seramik bayramı törenine, Başbakan Yardımcısı Işık'ın yanı sıra, eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut, eski Bakanlardan Faruk Nafiz Özak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kale Grubu CEO'su Zeynep Bodur Okyay, Belediye Başkanları, İş Adamları ve şirket çalışanları katıldı. Törende, Çanakkale Valisi Tavlı, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Kale Grubu CEO'su Zeynep Bodur Okyay ve Kale grubunun yabancı ortakları birer konuşma yaptı.


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