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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Türkiye fırsatlar ülkesidir
31.07.2017 21:29:18

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Türkiye fırsatlar ülkesidir

Yurt dışında yaşayan ve üniversitede eğitim alan Türk vatandaşlarının Türkiye'de staj yapmaları için düzenlenen programın açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğunu söyledi.


Yurt dışında yaşayan ve üniversitede eğitim alan Türk vatandaşlarının Türkiye ile olan bağlarını kuvvetlendirmek, kamusal ve sosyal hayatta tecrübelerini arttırmak için gerçekleştirilen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye programının ikinci dönem açılışı Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğunun altını çizen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye hepimizin vatanı. Her ne kadar staj için gelmiş olsanız da Türkiye her zaman yanınızda sizin destekçiniz olmaya çalışacaktır. Amacımız milli değerlerimiz, inancımız, kendi öz değerlerimizin üzerinde kalarak diğer yeniliklere de açık olarak yaşamı sürdürmek ve hayata yön vermek olmalıdır. Türkiye olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini kollamak dış politikamızın esas temellerindendir. Türkiye fırsatlar ülkesidir. Vatandaşlarımızın saygın, toplumsal mevkiler elde etmeleri önemli bir konudur. Türkiye stajları programı birliktelik duygusunun hakim olduğu sosyal bir deneyim yaşamınızı ve bu arada Türkiye'yi daha yakından tanımanızı hedeflemektedir. Bu yıl ikincisi düzenlenen staj programı aracılığı ile eğlenceli tecrübeleri kendinize ait farkındalığın artması ile birlikte eğitiminize de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Türkiye yurt dışında yaşayan vatandaşlarının eğitimlerine farklı vizyonlar kazandıracak ve onların yapacakları meslek tercihlerinde yönlendirici bir rol oynayacak faaliyetlerde bulunmaya devam edecektir. Başarılarınız Türkiye için bir sevinç ve gurur kaynağı olacaktır. Tüm çabalarınızda Türkiye her daim yanınızda olacak. Türkiye eski Türkiye değil niteliğe sahip insanlar tarafından yönetilmekte ve gücüne güç katmış iddialı bir ülkedir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin en birinci meselesi haline gelmiş bulunmaktasınız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın menfaat ve selameti için Türk kurum ve kuruluşları faaliyet yürütmektedir" diye konuştu.

Gençleri Türkiye'nin istikbal kaynağı olarak gördüğünü söyleyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Burada olduğunuz süre içerisinde eğitiminizi daha da arttıracak kariyerinize buna göre yön vereceksiniz. Birbirinizi tanıma fırsatı bulacaksınız. Türkiye'nin geleceğini belirlemek artık sizlerin de elindedir. Yaşadığınız ülkelerdeki insanlar Türkiye ile ilgili düşüncelerini sizlerle kurdukları ilişkilerden yola çıkarak kurmaktadırlar. Etkin ve sosyal projeler içinde rol almanız önem arz etmektedir. Yaşadığınız ülkelerin sizin gibi insanlara ihtiyacı olduğunu unutmayarak toplumsal katılımı arttırmanız aktif roller almanız çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Demokratik kurallar içerisinde daha etkin görevler alarak söz hakkınızı arttırabilirsiniz" diyen Çavuşoğlu, "Müslümanlara son zamanlarda olumsuz eylemlerde bulunulduğunu görmek bizleri üzmektedir. Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu görev bizim olduğu kadar sizin de görevinizdir. Sizler Türkiye ile yaşadığınız ülkeler arasındaki dostluğun en büyük teminatı olmakla birlikte bu ülkelerin Türkiye'nin değerli dostluğunu sürdürebilmeleri siz vatandaşlarımıza olan yaklaşımları ile de sıkı sıkıya bağlıdır. Türkiye'nin gelişmesini sürdürürken bir yandan da terör unsurları ile mücadele etmekte olduğumuzu görmektesiniz. 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü ile aynı zamanda PKK ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadelemiz devam etmektedir. Türkiye'nin haklılığını savunmak en başta yurt dışında yaşayan siz vatandaşlarımızın selameti için zaruridir. Yaşadığınız ülkelerde terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı çok dikkatli olunuz. Her fırsatta Türkiye'nin haklı davasını anlatınız" şeklinde konuştu.



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