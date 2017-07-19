19.07.2017 18:54:48

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık kimdir?

Yeni kabine revizyonu ile birlikte başbakan yardımcılığına gelen isimlerden biri Fikri Işık oldu.

Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, değişiklikle birlikte Başbakan Yardımcısı görevine getirildi.

FİKRİ IŞIK KİMDİR?

Fikri Işık, 13 Eylül 1965'te Gümüşhane Babacan köyünde doğdu.

Öğretmen, İş Adamı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.

AK Parti Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve AR-GE'den Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Birliği Vakfı, Hereke Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği, Kızılay, Yeşilay, Ay Işığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Yardımlaşma Derneği ile Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Üyesidir.

23 ve 24. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçildi. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında Bölge Koordinatörü ve Teşkilat Başkan Yardımcısı görevlerini yürüttü. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı yaptı. 61, 62 ve 63. Hükümetlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev aldı.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça bilen Işık, evli ve 4 çocuk babasıdır.