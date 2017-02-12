12.02.2017 19:37:51

Başbakan Yardımcısı Canikli: 'Referandum Türk siyasi tarihinin en önemli dönemeç noktalarından biri olacak'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliğine yönelik referandum olacağını belirterek, 'Referandum şu an itibarıyla önemine binaen Türk siyasi tarihinin en önemli dönemeç noktalarından bir tanesi olacak' dedi.

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Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliğine yönelik referandum olacağını belirterek, "Referandum şu an itibarıyla önemine binaen Türk siyasi tarihinin en önemli dönemeç noktalarından bir tanesi olacak" dedi.AK Parti Mersin Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Mersin'e gelen Başbakan Yardımcısı Canikli, toplantı öncesinde Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Canikli'ye Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve Mersin milletvekilleri de eşlik etti.Canikli, burada yaptığı konuşmada, şu anda Türkiye'nin gündeminde birçok konu olduğunu, bunlardan birinin de referandum olduğunu söyledi. Referandumun 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacağını belirten Canikli, "Referandum şu an itibarıyla önemine binaen Türk siyasi tarihinin en önemli dönemeç noktalarından bir tanesi olacak. Dolayısıyla artık 16 Nisan'a kadar yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne olduğunu, nasıl bir düzenleme içerdiğini, ne gibi farklılıklar getirdiğini vatandaşımızla paylaşacağız, anlatacağız. Birlikte bunları enine boyuna değerlendireceğiz. Yani önümüzdeki dönem Türkiye'nin en önemli gündem maddesi bu olacak. Öyle de olması gerekiyor zaten" diye konuştu.Resmi olarak 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' olarak adlandırılan sistemin uzun yıllardan bu yana Türkiye'nin gündeminde olduğuna dikkat çeken Canikli, konunun sadece TBMM'nin değil, Türkiye'nin gündeminde konuşulup tartışıldığını ve değerlendirildiğini dile getirdi. Ancak yine de referandumun yapılacağı 16 Nisan'a kadar bu konu hakkında yeteri kadar bilgilendiremedikleri vatandaşlara ulaşmaları gerektiğini ifade eden Canikli, "Gerçek boyutuyla hiç ilave bir şey katmadan, ne getiriyorsa bütün bunlar siyasi herhangi bir şekilde değerlendirmeye tabi tutmadan ya da siyasi gerekçelerle değerlendirmeden, objektif olarak getirilen bu düzenlemenin anlatılması noktasında bütün arkadaşlarımızla, bütün teşkilatımızla birlikte gayret sarf edeceğiz. Bundan sonraki bütün toplantılarımızda da bu konu üzerinde duracağız" ifadelerini kullandı.