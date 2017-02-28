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Başbakan Yardımcısı Canikli: 'Nefes alan, hayat emaresi olan bütün firmalar kurtarılacak'
28.02.2017 23:37:29

Başbakan Yardımcısı Canikli: 'Nefes alan, hayat emaresi olan bütün firmalar kurtarılacak'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, KOBİ'lerin dinamizminin ekonominin dinamizmi anlamına geldiğini söyleyerek, 'Nefes alan, hayat emaresi olan bütün firmalar kurtarılacak' dedi. SPK'nın başka ülkelerin mevzuatına göre hazırlanmış forex kuruluşlarına ulaşımı engelleyebileceğini belirten Canikli, 'SPK tarafından yetkilendirilmemiş, başka ülkede faaliyette bulunan kuruluş, site, organizasyon varsa SPK buna erişimi engeller' diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, KOBİ'lerin dinamizminin ekonominin dinamizmi anlamına geldiğini söyleyerek, "Nefes alan, hayat emaresi olan bütün firmalar kurtarılacak" dedi. SPK'nın başka ülkelerin mevzuatına göre hazırlanmış forex kuruluşlarına ulaşımı engelleyebileceğini belirten Canikli, "SPK tarafından yetkilendirilmemiş, başka ülkede faaliyette bulunan kuruluş, site, organizasyon varsa SPK buna erişimi engeller" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bloomberg HT canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği ödemeleri kapsamında 460 bin KOBİ'ye kredi vereceklerini, bu miktarın 20 bin TL ile 50 bin TL arasında değişeceğini söyleyen Canikli, müracaat edip de şartları taşıyanların tamamına kredi imkanı tanıdıklarını kaydetti. Kredilerin toplam tutarının 10 milyar 800 milyon Türk lirası olacağını belirten Canikli, Cumhuriyet tarihinde KOBİ'lere yönelik bu kadar büyük hacimli faizsiz kredi mekanizmasının hayata geçirilmediğini vurguladı. Orta ve büyük ölçekli KOBİ'lere de gerekli kaynak imkanlarını sağladıklarını kaydeden Canikli, düzenlemelerin ekonomideki talebi arttıracağını, piyasaya moral vereceğini dile getirdi. "Nefes alan, hayat emaresi olan bütün firmalar kurtarılacak" diyen Canikli, KOBİ'lerin ekonomideki önemiyle ilgili, "KOBİ'ler esneklikleri sayesinde her türlü ortamda yeşerebiliyor. Onların esneklik ve dinamizmi, ekonomimizin dinamizmi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Kredi derecelendirme kuruluşları objektif değil"

Başbakan Yardımcısı Canikli, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk bankacılık sistemine yönelik kararlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türk bankacılık sisteminin 2008 krizinden bugüne kadar tahribata uğramadığına dikkat çeken Canikli, alınan kararların objektif olmadığını söyledi. Kararların izah edilemez olduğunu kaydeden Canikli, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının son 4-5 aylık dönem içerisinde Türkiye'nin ülke notuyla da diğer reel kuruluşlar, bankalarla ilgili verdikleri kararların hiçbirinin rasyonel olmadığını söyleyebiliriz. Siyasi bir projenin parçası. Bunlar da bu alanda yürüdü ama başaramadılar. Geldiğimiz noktada derecelendirme kuruluşları artık Türkiye'ye yönelik bütün mermilerini tüketti, artık atışları kalmadı. En kötüsünü söylediler ama inandırıcılıkları da kalmadı. Fitch'in ülke notunu indirmesinin ardından çok yüksek seviyede dolar fiyatı bekliyorlardı. O tarihten bugüne kadar da Türk lirası yaklaşık yüzde 8 değer kazandı" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Canikli, Forex piyasasına ilişkin düzenlemenin ardından bu işlemlerin internet üzerinden izinsiz online işlem yapan yerlere doğru kaymasının nasıl engelleneceği yönündeki soruya, "Foreks piyasası çok hızlı büyümeye başladı. Bu sebeple küçük yatırımcıların korunmasına yönelik tedbirler alıyoruz" diye cevap verdi.

Canikli, Forex düzenlemesinin ardından vadeli işlem ve opsiyon piyasasında (VİOP) yaşanan hareketlilikle ilgili, "Forex düzenlemesinin ardından vadeli işlem ve opsiyon piyasasında yüzde 10 ve üzerinde bir kıpırdama oldu. Bu anlamda sağlıklı bir dönüşüm gerçekleşiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"SPK tarafından yetkilendirilmemiş, başka ülkede faaliyette bulunan kuruluş, organizasyon varsa SPK buna erişimi engeller"

Başbakan Yardımcısı Canikli, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

"Hiç kimse 'Türk vatandaşları başka bir ülke mevzuatına göre kurulmuş olan şirketin sitesine ulaşabilir ve işlem yapabilir' diyemez. Devletin vatandaşlar üzerinde onunla ilgili kurallar koyma yetkisi var. SPK tarafından yetkilendirilmemiş, başka ülkede faaliyette bulunan kuruluş, site, organizasyon varsa SPK buna erişimi engeller. Böyle bir şey tespit edildiği anda SPK ilgili kuruma 'İlgili mevzuata göre Türk vatandaşlarının oraya erişim yapmaları ve işlem tesis etmeleri yasaktır. O erişimi engelleyin' diyecek ve o erişim engellenecektir."
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