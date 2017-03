03.03.2017 12:44:29

Başbakan Yardımcısı Canikli Gaziantep'te

'(Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğe izin verilmemesi) Almanya, Türkiye'nin, Türklerin sesini kısarken terör örgütlerine, terör örgütlerinin temsilcilerine kucak açmakta, onlara her türlü kolaylığı sağlamakta, her türlü imkanı sunmaktadır'- 'Bu samimiyetsiz bir yaklaşımdır, tavırdır. Hiçbir evrensel değerle, özgürlük anlayışıyla örtüşmemektedir. Almanya ve diğerler

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğe izin verilmemesiyle ilgili, "Almanya, Türkiye'nin, Türklerin sesini kısarken terör örgütlerine, terör örgütlerinin temsilcilerine kucak açmakta, onlara her türlü kolaylığı sağlamakta, her türlü imkanı sunmaktadır." dedi.

Canikli, Gaziantep Valiliğinde Vali Ali Yerlikaya, kurum müdürleri ve iş adamlarıyla yaptığı toplantının ardından gazetecilerin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da gurbetçilerle buluşacağı toplantının iptaline ilişkin soru üzerine, özellikle böyle bir olayın demokrasinin en temel ilkeleri ve kavramların, evrensel değerlere aykırılık teşkil ettiğini, onlarla örtüşmediğini ve uyuşmadığını söyledi.

"Böyle bir olayın, böyle bir engellemenin, yasağın demokrasinin, hukukun evrenselliğinin beşiği iddia edilen ülkelerde, topraklarda Almanya'da gerçekleşmesi de üzüntü verici bir hadise" diyen Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir yasağın hiçbir hukuk, evrensel değerler ve demokratik anlayışla bağdaştırılması mümkün değil. Almanya, Türkiye'nin, Türklerin sesini kısarken terör örgütlerine, terör örgütlerinin temsilcilerine kucak açmakta, onlara her türlü kolaylığı sağlamakta, her türlü imkanı sunmaktadır. Almanya dahil bu şekilde politika uygulayan ülkelerin, bundan vazgeçmeleri gerekir. Teröre destek vermek, ev sahipliği yapmak, terörün finans kaynaklarına katkıda bulunmak dolaylı da olsa Almanya ve Avrupa'ya, onların savunduğu değerlere yakışmamaktadır, bu değerlerle örtüşmemektedir. Bu politikalarından bir an önce vazgeçmeli, Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırlarını terketmeliler. Tek taraflı dostluk olmaz."

Canikli, Almanya'nın daha önceki dönemlerde de benzer yaklaşımlar ortaya koyduğunu, terör örgütü elebaşlarının bulundukları yerlerde kendi toplumlarına, kendi taraftarlarına Almanya'da hitap etmelerinin önünün açıldığını hatırlatarak, "Ama sayın Cumhurbaşkanımız veya Türkiye'den gider yetkililere oradaki vatandaşlara özgürce kendi ifadelerini aktarma imkanı engellendi, ellerinden alındı. Bu samimiyetsiz bir yaklaşımdır, tavırdır. Hiçbir evrensel değerle, özgürlük anlayışıyla örtüşmemektedir. Almanya ve diğerlerini samimi davranmaya, savundukları değerlere ve kriterlere uygun hareket etmeye davet ediyoruz." şekilde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Canikli, Valilik ziyaretinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine geçerek burada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü.

Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Canikli, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Suriyeli göçmenlere yönelik çalışmalardan övgüyle bahsederek, Şahin'e teşekkür etti.