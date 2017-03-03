SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Başbakan Yardımcısı Canikli Gaziantep'te
03.03.2017 12:44:29

Başbakan Yardımcısı Canikli Gaziantep'te

'(Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğe izin verilmemesi) Almanya, Türkiye'nin, Türklerin sesini kısarken terör örgütlerine, terör örgütlerinin temsilcilerine kucak açmakta, onlara her türlü kolaylığı sağlamakta, her türlü imkanı sunmaktadır'- 'Bu samimiyetsiz bir yaklaşımdır, tavırdır. Hiçbir evrensel değerle, özgürlük anlayışıyla örtüşmemektedir. Almanya ve diğerler

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğe izin verilmemesiyle ilgili, "Almanya, Türkiye'nin, Türklerin sesini kısarken terör örgütlerine, terör örgütlerinin temsilcilerine kucak açmakta, onlara her türlü kolaylığı sağlamakta, her türlü imkanı sunmaktadır." dedi.

Canikli, Gaziantep Valiliğinde Vali Ali Yerlikaya, kurum müdürleri ve iş adamlarıyla yaptığı toplantının ardından gazetecilerin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da gurbetçilerle buluşacağı toplantının iptaline ilişkin soru üzerine, özellikle böyle bir olayın demokrasinin en temel ilkeleri ve kavramların, evrensel değerlere aykırılık teşkil ettiğini, onlarla örtüşmediğini ve uyuşmadığını söyledi.

"Böyle bir olayın, böyle bir engellemenin, yasağın demokrasinin, hukukun evrenselliğinin beşiği iddia edilen ülkelerde, topraklarda Almanya'da gerçekleşmesi de üzüntü verici bir hadise" diyen Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir yasağın hiçbir hukuk, evrensel değerler ve demokratik anlayışla bağdaştırılması mümkün değil. Almanya, Türkiye'nin, Türklerin sesini kısarken terör örgütlerine, terör örgütlerinin temsilcilerine kucak açmakta, onlara her türlü kolaylığı sağlamakta, her türlü imkanı sunmaktadır. Almanya dahil bu şekilde politika uygulayan ülkelerin, bundan vazgeçmeleri gerekir. Teröre destek vermek, ev sahipliği yapmak, terörün finans kaynaklarına katkıda bulunmak dolaylı da olsa Almanya ve Avrupa'ya, onların savunduğu değerlere yakışmamaktadır, bu değerlerle örtüşmemektedir. Bu politikalarından bir an önce vazgeçmeli, Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırlarını terketmeliler. Tek taraflı dostluk olmaz."

Canikli, Almanya'nın daha önceki dönemlerde de benzer yaklaşımlar ortaya koyduğunu, terör örgütü elebaşlarının bulundukları yerlerde kendi toplumlarına, kendi taraftarlarına Almanya'da hitap etmelerinin önünün açıldığını hatırlatarak, "Ama sayın Cumhurbaşkanımız veya Türkiye'den gider yetkililere oradaki vatandaşlara özgürce kendi ifadelerini aktarma imkanı engellendi, ellerinden alındı. Bu samimiyetsiz bir yaklaşımdır, tavırdır. Hiçbir evrensel değerle, özgürlük anlayışıyla örtüşmemektedir. Almanya ve diğerlerini samimi davranmaya, savundukları değerlere ve kriterlere uygun hareket etmeye davet ediyoruz." şekilde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Canikli, Valilik ziyaretinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine geçerek burada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü.

Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Canikli, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Suriyeli göçmenlere yönelik çalışmalardan övgüyle bahsederek, Şahin'e teşekkür etti.



    YORUM YAZ
'Asker elbisesi giymiş teröristler!'
Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya tepki
FETÖ'cülerin Bylock yalanları
Bozdağ: Almanya teröristlerin sığınağı oldu
'15 Temmuz'da hiçbir işaret beklemeden sokağa çıkanlar nerede?'
Tuğgeneral Hacıoğlu, darbecilerle böyle çatışmış
Alman basını: Erdoğan’a vize verilmemeli
Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya sert tepki
MHP'li muhalif Oğan: Binali Yıldırım'dan milletvekilliği teklifi geldi...
Fransa'da belediyeden sığınmacılara yemek yasağı
MHP'den 'çatlak' iddialarına yanıt
3 Mart 2017 gazete manşetleri
'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
ABD, Usame bin Ladin'in damadını öldürdü!
Neden Cumhurbaşkanlığı sistemi tercih edildi?
'FETÖ, büyü ve akıl ötesi kurgular kullandı'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
AK Partili Bakan: Asker, başörtülü kadına selam duracak
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
Fikri Işık'tan bedelli askerlik açıklaması
Fransız şirket IŞİD'i finanse etti
'Rusya sınırına NATO tugayı konuşlandırma' çağrısı
Kayseri’de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri’de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri’de IŞİD'in propagandasını yapmak, eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçundan Suriye ve Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
03.03.2017 12:19:10
Vural: Terim'i eleştirince bozuluyor
Vural: Terim'i eleştirince bozuluyor
Teknik Direktör Yılmaz Vural, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim için, “Konuşurken can ciğer arkadaşın ama eleştirince bozuluyor” dedi.
03.03.2017 12:11:46
2 il için kuvvetli yağış uyarısı
2 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı uyarısı yapıldı.
03.03.2017 11:57:34
Rusya, gıda yaptırımlarını kaldırmayacak
Rusya, gıda yaptırımlarını kaldırmayacak
Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Rus tarımcıların, yaptırımların kalkma ihtimalinden korkmaması gerektiğini belirterek, “Kimse yaptırımları iptal etmeyecek” dedi.
03.03.2017 11:50:05
Yaralı Filistinli'yi öldüren İsrail askerinin cezası ertelendi
Yaralı Filistinli'yi öldüren İsrail askerinin cezası ertelendi
Elor Azaria isimli asker hakkında verilen 18 ay hapis cezasını erteledi.
03.03.2017 11:44:19
Akşener'den Bozdağ'a tepki
Akşener'den Bozdağ'a tepki
MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, Almanya'da yapacağı miting için verilen izni iptal edilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a göndermede bulundu.
03.03.2017 11:36:57
Adıyaman 120 kez sallandı
Adıyaman 120 kez sallandı
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyunca 120 artçı sarsıntı meydana geldi.
03.03.2017 11:34:24
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
Hüseyin Çelik FETÖ'nün eğitim imamı mı?
Hüseyin Çelik FETÖ'nün eğitim imamı mı?
'Cumhurbaşkanı, Ankara’nın yarısını yaksa mahkemeye götüremiyorsunuz'
'Cumhurbaşkanı, Ankara’nın yarısını yaksa mahkemeye götüremiyorsunuz'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
Filistinli Direniş Örgütleri: İsrail yenilgiyi kabul etti
Filistinli Direniş Örgütleri: İsrail yenilgiyi kabul etti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları