07.02.2017 14:00:54

Başbakan Yardımcısı Canikli'den Türkiye Varlık Fonu açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye Varlık Fonu'nun, kamu varlıklarının satışı veya özelleştirilmesi projesi olmadığını kaydederek, Varlık Fonu'na ilişkin, 'Türkiye'nin ekonomik kaynaklarıyla birlikte küresel oyuncu olarak dünya arenasına çıkışının projesidir' değerlendirmesinde bulundu.

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Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye Varlık Fonu'nun, kamu varlıklarının satışı veya özelleştirilmesi projesi olmadığını kaydederek, Varlık Fonu'na ilişkin, "Türkiye'nin ekonomik kaynaklarıyla birlikte küresel oyuncu olarak dünya arenasına çıkışının projesidir" değerlendirmesinde bulundu.Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin bazı paylaşımlarda bulundu."Türkiye Varlık Fonu, kamunun donuklaşmış varlıkları üzerinden likit kaynaklar oluşturarak büyük stratejik ve teknolojik yatırımları için uzun vadeli finansman oluşturma projesidir" diyen Canikli'nin paylaşımları ise şu şekilde:"Gelir getiren varlıkların gelirlerinin konsolide edilerek kaynak oluşturulması ve çağ atlatacak yatırımlara kanalize edilmesi projesidir. Ekonomik sabotajlar ve saldırılara karşı güçlü bir kalkan oluşturma projesidir. Türkiye'nin ekonomik kaynaklarıyla birlikte küresel oyuncu olarak dünya arenasına çıkışının projesidir ve nihayet ekonomik bağımsızlığımızın, güçlü, iddialı, rasyonel, tutarlı ve dengeli bir sistemle tüm Dünyaya ilan edilmesi projesidir.""10-20-30 yıl vadeli çok büyük finansman imkanları oluşturulacaktır"Türkiye Varlık Fonu'nun, kamu varlıklarının satışı veya özelleştirilmesi projesi olmadığını kaydeden Canikli, "Türkiye Varlık Fonu, kamu varlıklarının teminat gösterilmesi suretiyle kredi temin edilmesi projesi de değildir. Türkiye Varlık Fonuna devredilen bir varlığı, Halk Bankası'nın yüzde 51,11'lik hissesini düşünelim. Bu hissenin bir piyasa değeri vardır. Bu bir varlık ve iktisadi kıymettir. Bu hisse Hazine'nin elinde donuk bir değer olarak yatıyor. Hâlbuki bu hisseler satılmadan, rehin veya teminata verilmeden, Türkiye Varlık Fonu tüzelkişiliği bünyesinde kredibıl bir alan oluşturularak milyarlarca dolar likit kaynak, rantabl ve kalıcı yatırımların uzun vadeli ve ucuz finansman ihtiyacı için kullanılabilir. Bu yolla 10-20-30 yıl vadeli çok büyük finansman imkanları oluşturulacaktır. Bu imkanlar, ciddi kaynak gerektiren savunma sanayi ürünleri yatırımları başta olmak üzere, uzayla ilgili yatırımlar, dönüşüm projeleri, Kanal İstanbul gibi mega projeler, otoyollar ve şehir hastaneleri gibi altyapı projeleri ve yüksek teknoloji içeren projelerin finansmanında kullanılacaktır. Bu projeler orta ve uzun vadede kendisini amorti eden ve geri dönüşü olan, kaynak üreten projelerdir" değerlendirmesinde bulundu.