14.07.2017 08:53:27

Başbakan: 'Kontrollü darbe' FETÖ'nün ifadesi

Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' ifadelerini eleştirdi.

Gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Yıldırım, "O 15 Temmuz kontrollü darbe lafı kendisinin, sayın Kılıçdaroğlu'nun tespiti, kanaati değil. FETÖ'nün Amerika'da bir düşünce kuruluşuna büyük paralarla yaptırdığı bir raporun sonucudur" dedi.



İşte o ifadeler:



Gezi olaylarında nerede durdular? 17-25 Aralık yargı darbesinde, Cumhurbaşkanını almaya gelirken, Başbakanı almaya gelirken, bizleri almaya gelirken fezlekeler düzenlerken nerede durdu muhalefet partisi? Ondan sonraki süreçlerde nerede durdu? Daha düne kadar ‘15 Temmuz kontrollü darbe' diyordu ya. Şimdi değiştirdi hafif tornistan yaptı, 20 Temmuz'a gitti.



Baktı ki toplumsal infial çok büyük şimdi ‘Efendim, 15 Temmuz darbedir ama işte 20 Temmuz kontrollü darbedir' diyor. Öyle değil, o kendi ifadesi değil FETÖ'nün ifadesi.



ASLINDA BİR 'RAPOR' SONUCU



O 15 Temmuz kontrollü darbe lafı kendisinin, sayın Kılıçdaroğlu'nun tespiti, kanaati değil. FETÖ'nün Amerika'da bir düşünce kuruluşuna büyük paralarla yaptırdığı bir raporun sonucudur. Onu kullandı. Var o rapor bizde. FETÖ'cülerin ağzıyla karar verdi. Ama sonra şimdi bu yürüyüş esnasında tekrarlamaktan vazgeçti, çünkü siyaseten taşıyamayacağı bir noktaya geldi. Bu sefer OHAL uygulamalarına falan getirdi işi.