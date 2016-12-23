Başbakan Binali Yıldırım: 'Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye i
Başbakan Binali Yıldırım: 'Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye inşallah bölgede oyun kuran ülkelerin başında yer almaya devam edecek. Etkin politikasıyla ve kararlı duruşuyla bölgemizdeki dostlukları artıran, düşmanlıkları azaltan politikasıyla gelecek güzel günlerin inşasında başrol oynayacaktır.'
Başbakan Binali Yıldırım: 'Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye inşallah bölgede oyun kuran ülkelerin başında yer almaya devam edecek. Etkin politikasıyla ve kararlı duruşuyla bölgemizdeki dostlukları artıran, düşmanlıkları azaltan politikasıyla gelecek güzel günlerin inşasında başrol oynayacaktır.'