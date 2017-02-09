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09.02.2017 15:57:48
Başbakan Binali Yıldırım'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme sona erdi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Başbakan Binali Yıldırım'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme sona erdi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
IHAAW160154-SIY/09-02-2017 - Başbakan Binali Yıldırım'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme sona erdi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. 09.02.2017 16:01:54 TSI NNNN
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