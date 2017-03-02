02.03.2017 18:23:41

Başbakan Binali Yıldırım'ı duygulandıran anlar

Başbakan Yıldırım Ombudsmanlık Sempozyumu'nda Suriyeli bir kız çocuğunun okuduğu şiir karşısında duygulandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Amacımız Suriye'de kalıcı barışı sağlayacak siyasi çözümün getirilmesidir, BM'ye koalisyon ülkelerine ortak sorumluluk düşmekte. Dostlarımız şunu iyi bilmelidir ki hangi ad altında olursa olsun biz bunları iyi tanırız. Dostlarımız kiminle yola gideceklerine karar versinler. Ya Türkiye ile ya da terör örgütleriyle yollarına devam edecekler" açıklamasını yaptı.

Yaklaşan referanduma ilişkin de önemli mesajlar veren Başbakan Yıldırım, "Bu değişikliğin kabulü halinde zaman kayıpları asgariye inecek vatandaş verilen sözlerin eksizsiz yapıldığını öğrenecek" diye konuştu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Başbakan Yıldırım, Suriyeli bir kız çocuğunun Türkçe olarak okuduğu Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiiri karşısında gözyaşlarını tutamadı.