23.12.2016 15:36:49

Başbakan Binali Yıldırım: 'Enerji, içinde bulunduğumuz yüzyılın

Başbakan Binali Yıldırım: 'Enerji, içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli gündem başlıklarından biridir. Ekonomiden siyasete, güvenlikten dış politikaya kadar hayatın her alanında enerji ağırlığını hissettiriyor, ilişkileri ve gelişmeleri yönlendiriyor. Bölgemizde yaşanan anlaşmazlıkların kaynağında da enerji kaynaklarının nasıl değerlendirileceği, kimler tarafından kontrol edileceği gerçeği yatıyor. Özelikle son dönemde enerji konusu, ulusal güvenlik ve bağımsızlığın temel unsuru haline gelmiş

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Başbakan Binali Yıldırım: 'Enerji, içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli gündem başlıklarından biridir. Ekonomiden siyasete, güvenlikten dış politikaya kadar hayatın her alanında enerji ağırlığını hissettiriyor, ilişkileri ve gelişmeleri yönlendiriyor. Bölgemizde yaşanan anlaşmazlıkların kaynağında da enerji kaynaklarının nasıl değerlendirileceği, kimler tarafından kontrol edileceği gerçeği yatıyor. Özelikle son dönemde enerji konusu, ulusal güvenlik ve bağımsızlığın temel unsuru haline gelmiştir. Enerjiye olan talebin ise gün geçtikçe, sanayileştikçe, refah seviyesi arttıkça artacağını biliyoruz. Küresel enerji arz ve güvenliği açısından üstlendiğimiz rolün, ülkemizin konumunun farkındayız.'