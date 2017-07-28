28.07.2017 16:39:36

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazını Gölbaşı'nda kıldı

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Gölbaşı Merkez Camii'nde kıldı.



Başbakan Yıldırım, cuma namazını Gölbaşı Merkez Camii'nde kıldı. Cuma namazının ardından bir vatandaşın cenaze namazına katılarak, aileye başsağlığı dileyen Başbakan Yıldırım, camiden ayrılışı sırasında vatandaşlarla selamlaşıp bir süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Yıldırım, daha sonra AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı'na geçti. İlçe başkanlığına yürüyerek geçen Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



