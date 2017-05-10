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Başbakan Binali Yıldırım: 'Avrupa Birliği'ne giren de pişman girmeyen de pişman'
11.05.2017 00:25:14

Başbakan Binali Yıldırım: 'Avrupa Birliği'ne giren de pişman girmeyen de pişman'

LONDRA (İHA) â€' Başbakan Binali Yıldırım, Türk toplumunun İngiltere'de hak ettiği konumu sağlamlaştırması ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirmesinin çok önemli olduğunu belirterek 'Sizlerin İngiltere'nin en önemli topluluklarından birinin mensubu olmanızı ve böyle hissetmenizi önemsiyoruz' dedi.

LONDRA (İHA) â€" Başbakan Binali Yıldırım, Türk toplumunun İngiltere'de hak ettiği konumu sağlamlaştırması ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirmesinin çok önemli olduğunu belirterek "Sizlerin İngiltere'nin en önemli topluluklarından birinin mensubu olmanızı ve böyle hissetmenizi önemsiyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Four Seasons Park Lane Otel'de İngiltere'deki Türk toplumunun önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada "Türk toplumu İngiltere'de hak ettiği konumu sağlamlaştırırken, aralarındaki dayanışmayı da güçlendirmiş olmaları bizim için önemli. Sizlerin İngiltere'nin en önemli topluluklarından birinin mensubu olmanızı ve böyle hissetmenizi önemsiyoruz. Türkiye olarak her zaman yanınızda olduğumuzu hissettirmek, vatanımıza bağlarınızı daha da güçlendirmek ve devletimize verilen hizmetleri daha da geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Avrupa Birliği'ne giren de pişman girmeyen 'de pişman"

Başbakan Yıldırım, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde bir karar aldığını kaydederek "Şimdi ayrılma süreci devam ediyor. Türkiye'de uzun yıllardan beri Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan, adaylık sürecini yaşayan bir ülke. Theresa May bizi ziyarete geldiğinde, ikimize şu soruyu yönelttiler: Siz birlikten çıkamaya karar veren ülkenin başbakanısınız. Siz de birliğe girmeye çalışan ülkenin başbakanısınız. Nasıl bir duygu içerisindesiniz? Ben de 'Avrupa Birliği'ne giren de pişman girmeyen de pişman' cevabını verdim. Avrupa Birliği ile ilişkimiz son zamanlarda istenilen düzeyde değil" ifadesini kullandı.

"Darbecilere ülkeyi teslim etmedik"

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde Türk halkının göğsünü siper ettiğini söyleyerek "Darbecilere ülkeyi teslim etmedik. Türk milleti adeta destan yazdı. Böyle bir olayı yaşamamıza rağmen, Avrupa ülkelerinin birçoğu sus pus oldu. Hiçbir açıklama yapmadılar. İngiltere darbe girişimini kınayan tek Avrupa ülkesidir. İngiltere, Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğunu net bir şekilde ortaya koydu." şeklinde konuştu.

"İslam düşmanlığının terörle anılmasının önüne geçmemiz lazım"

Başbakan Yıldırım, Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ilişkin "Güzel dinimizin kötü bir şekilde, İslam düşmanlığı ve terörle anılmasının önüne geçmemiz lazım" dedi.
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