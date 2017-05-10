Başbakan Binali Yıldırım, ABD tarafından YPG'ye ağır silahlar verilmesine ilişkin, 'PKK'nın DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıyız. PKK'ya yardım girişimlerini kabul etmeyiz' dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, ABD tarafından YPG'ye ağır silahlar verilmesine ilişkin, 'PKK'nın DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıyız. PKK'ya yardım girişimlerini kabul etmeyiz' dedi.
IHAAW144336-SIY/10-05-2017
- Başbakan Binali Yıldırım, ABD tarafından YPG'ye ağır silahlar verilmesine ilişkin, "PKK'nın DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıyız. PKK'ya yardım girişimlerini kabul etmeyiz" dedi.
10.05.2017 14:43:36 TSI
NNNN