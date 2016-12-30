30.12.2016 13:54:59
Başbakan Binali Yıldırım, 2017 yılında emeklilere, 1000 TL'nin altında maaş alanlara 300 TL, 1000 TL - 2000 TL arasında 375 Tl, 2000 TL'nin üzerinde maaş alanlara 450 TL promosyon ödeneceğini söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım, 2017 yılında emeklilere, 1000 TL'nin altında maaş alanlara 300 TL, 1000 TL - 2000 TL arasında 375 Tl, 2000 TL'nin üzerinde maaş alanlara 450 TL promosyon ödeneceğini söyledi.
IHAAW140727-EKO/30-12-2016
- Başbakan Binali Yıldırım, 2017 yılında emeklilere, 1000 TL'nin altında maaş alanlara 300 TL, 1000 TL - 2000 TL arasında 375 Tl, 2000 TL'nin üzerinde maaş alanlara 450 TL promosyon ödeneceğini söyledi.
30.12.2016 14:07:27 TSI
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