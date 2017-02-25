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Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Karlığa, referandumla ilgili konuştu
25.02.2017 17:52:07

Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Karlığa, referandumla ilgili konuştu

Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları'nın beşinci toplantısında konuşan Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlığa, 'İnşallah bu referandum sonucunda Türkiye bu yeni ve değişen dünya içerisinde yeni ve değişik rolünü üstlenerek tekrar insanlığa, ülkeye medeniyete hizmete devam edecek' dedi.

Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları'nın beşinci toplantısında konuşan Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlığa, "İnşallah bu referandum sonucunda Türkiye bu yeni ve değişen dünya içerisinde yeni ve değişik rolünü üstlenerek tekrar insanlığa, ülkeye medeniyete hizmete devam edecek" dedi.

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MED-AR) işbirliğiyle hazırlanan Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları'nın beşincisi Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlığa, Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konferans alanının girişinde vatandaşları Türkiye'den ve dünyadan bir çok yapının görsellerinin yer aldığı sergi karşıladı. İnsan, Şehir ve Medeniyet temalı konferansta şehirlerdeki mimari yapı ve medeniyetler üzerinden bir konu masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca toplumlar ve Türkiye çerçevesinde şehir kültürü ve medeniyet yapıları da ele alınırken konferans vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"Batılı olma diye bir hevese kapıldık"

Organizasyonun insanlar için önemli ve bilgilendirici bir çalışma olduğuna dikkat çeken Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlığa, "İnsanın söz konusu olmadığı bir medeniyet ancak barbarlık ve vahşet olarak nitelenebilir. Refah, teknoloji, bilim huzur getirmedi aksine bizi sıkıntılarla karşı karşıya koydu. Türkiye'de dünyada var olan şimdiye kadar gelmiş geçmiş 40'a yakın medeniyetin 20'sine ev sahipliği yapmaktadır. Zamanla biz özellikle Batı'dan gelen dalgalardan dolayı kendi medeniyetimize olan güvenimizi yitirerek Batılı olma diye bir hevese kapıldık. Özellikle 18 ve 19'uncu yüzyıl sömürgeci, emperyalist Avrupa ve Batı ne yazık ki medeniyeti kendine ait bir olguymuş gibi kabul etti ve medeniyet deyince Avrupalı olmak akla geldi. Bunu bütün dünyanın medeniyeti olarak sunmak yanlıştır" şeklinde konuştu.

"Bu referandum sonucunda Türkiye ülkeye medeniyete hizmete devam edecek"

Yaklaşan referandum süreciyle ilgili konuşan Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Bekir Karlığa," İnsanlık tarihinin en hızlı değişimini yaşadığı gibi ülkemizde bu değişim sürecini halen sancılarıyla, güzellikleriyle beraber içerisinden geçmeye devam ediyor. İnşallah bu referandum sonucunda Türkiye bu yeni ve değişen dünya içerisinde yeni ve değişik rolünü üstlenerek tekrar insanlığa, ülkeye medeniyete hizmete devam edecek. Türkiye'nin bu büyük ve hızlı değişimini isteyenler, bundan hoşlananlar bulunduğu gibi buna karşı çıkanlar bundan hoşlanmayanlar hatta bu gelişimin önünü kesmek için canhıraşane çalışanlar da var" dedi.

"Bilgime, kültürüme değer katacağına inanıyorum"

Konferansın çok verimli geçtiğini ifade eden Ahmet Sezer, "Konuşmacıları az çok tanıdığım için onların benim bilgime, kültürüme değer katacağına inanıyorum. Bu değeri de toplumla diğer tanıdıklarımla paylaşmayı düşünüyorum. Gidip göremediğimiz kitaplar, resimler var bunlar ayağımıza gelmiş" diye konuştu.
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