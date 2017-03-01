SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Başbakan Başdanışmanı Şen: 'Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemiyle kendini geri kazanacak'
02.03.2017 00:03:00

Başbakan Başdanışmanı Şen: 'Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemiyle kendini geri kazanacak'

Başbakan Başdanışmanı ve Cihannüma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, 'Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi' konulu konferans verdi. Şen, 'Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemiyle kendini geri kazanacak' dedi.

Başbakan Başdanışmanı ve Cihannüma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, "Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferans verdi. Şen, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemiyle kendini geri kazanacak" dedi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen konferansa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Yozgat POMEM 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şaban Kütükoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Başbakan Danışmanı ve Cihannüma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, "Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, sandıkta herkesin güçlü bir Türkiye'nin tarafında olacağına inandığını, cumhurbaşkanlığı sisteminin getirilmesiyle Türkiye'nin daha çok güçleneceğini ve dünyada daha çok söz sahibi bir ülke haline geleceğini belirtti. Türkiye'ye güçlü bir liderliğin gerektiğini söyleyen Şen, "Büyük Türkiye var, güçlü Türkiye var. Bu güçlü Türkiye'ye güçlü bir liderlik lazım. Bir üçgenimiz var, güçlü liderlik, büyük Türkiye ve yüksek milli duygular. Türkiye bu üçgende olacak. Türkiye'de, hızlı düşünebilen, hızlı kararlar alabilen, güçlü bir şekilde onu uygulayabilen liderliğe ihtiyaç var. Yani tek bir araba, tek direksiyon ve gaza basıp gideceğiz" dedi.

Koalisyon hükümeti sistemini de eleştiren Şen, "Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi koalisyonları ortadan kaldıracak. Vesayet anlayışını ortadan kaldıracak. Türkiye 15 Temmuz'a koalisyonla yakalansaydı ne olacaktı? Türkiye 17-25 Aralık darbesine koalisyon hükümeti ile yakalansaydı ne olacaktı? Bunları kimin, niye yaptığını da biliyoruz. 17-25 Aralık'a, 15 Temmuz'a, gezi sürecine koalisyon hükümeti ile yakalansaydık ne olacaktı? Ülke işgal altında olurdu, iç savaş çıkardı" şeklinde konuştu.

Referandum oylaması öncesinde bazı kesimlerin, güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde direttiklerini de hatırlatan Şen, ülkeye krallık getirileceği söylemlerine ise şu cevabı verdi:

"Krallıkla yönetilen ülkelerin birkaç tanesi hariç geri kalan tamamı parlamenter sistemle yönetilir. Başkanlık sisteminden krallık çıkmaz. Çünkü başkan ya da bizim modelimizde Cumhurbaşkanlığı siteminde, cumhurbaşkanı en üstte. En üstün üzerine daha ne koyacaksın? Ama parlamenter sistemde öyle değil. Parlamenter sistemde başbakan var başbakanın üzerine sultan koyabilirsiniz, kral koyabilirsiniz, padişah koyabilirsiniz ya da cumhurbaşkanını koyabilirsiniz. Ama hakikat değişmez. Cumhurbaşkanlığı sisteminde krallık olmaz, yapı buna müsait değil."

Şen, "Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye kendini kazanacak. Türkiye bu sistemle yönetilmeye başlandığında kendini geri kazanacak. Bu vesayet odaklarını 15 Temmuz'da gömmüştük, 16 Nisan'da da mezar taşlarını dikelim, bu iş bitsin" dedi.
    YORUM YAZ
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
Suriye'de yeni uluslararası kriz: Rakka kime kalacak?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Lübnan yönetiminde 'Hizbullah' çatlağı
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Bahçeli'den Abdülkadir Selvi'ye: Kalem yobazı
'Obama siyasete geri dönüyor'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Gel Erdoğan'ın yardımcısı ol
Elektriğe zam var mı? EPDK Başkanı açıkladı
1 dolarların sırrı ne? Gizli tanıklar anlattı
2017 Emekli promosyonu nasıl alınacak?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
MHP 9 ilde miting yapacak
Yemen'de 'iç göç dramı'
'Erbakan Hoca: Şartlara teslim olmayan lider'
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Kocaeli'de belediye başkanı bir anda denize atladı!
Hakimden darbeci askere: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Astsubay FETÖ bağlantısını itiraf etti
Gürcistan vatandaşlarına AB vize serbestisi
Gürcistan vatandaşlarına AB vize serbestisi
Gürcistan vatandaşları 28 Mart 2017'den itibaren vizesiz olarak Schengen bölgesine seyahat edebilecekler.
01.03.2017 23:59:32
Toronto’da mescit yakma girişimi
Toronto’da mescit yakma girişimi
Toronto'da bir mescit, kimliği belirlenemeyen kişilerce ateşe verilmeye çalışıldı.
01.03.2017 23:27:54
Ağabeyi uykusundan uyandırıp öldürdü
Ağabeyi uykusundan uyandırıp öldürdü
Ceylan, 38 yaşındaki ağabeyi Erhan Timuroğlu tarafından yatağında tabancayla vurularak öldürüldü.
01.03.2017 22:05:04
Müslüman merkezlerine tehdit mektupları
Müslüman merkezlerine tehdit mektupları
ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde Müslümanların iki merkezine tehdit mektupları gönderildiği bildirildi.
01.03.2017 21:11:11
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
01.03.2017 21:05:36
Silivri'de öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
Silivri'de öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
Silivri'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
01.03.2017 21:01:19
İtibar'ın Mart sayısı çıktı
İtibar'ın Mart sayısı çıktı
İtibar Dergisi'nin zengin içerikli mart sayısı çıktı.
01.03.2017 20:53:44
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap geldi
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap geldi
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları