18.02.2017 10:35:23

Başarılı sporculardan Başkan Yağcı'ya ziyaret

Bilecik'in başarılı sporcuları, Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı ziyaret ederek, madalyalarını gösterdi.

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Bilecik'in başarılı sporcuları, Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı ziyaret ederek, madalyalarını gösterdi.Başkan Yağcı, makamında Kütahya Anadolu Yıldızları Ligi Müsabakaları kapsamında Bilecik'i temsil eden ve derecelerle dönen Bilecik Belediyesi Judo Takımı sporcularını ağırladı. Yağcı, Bilecik Belediyesi sporcularından 32 kilogramda 3'üncü olan Elif Arıcı, 36 kilogramda 3'üncü olan Sıla Durmaz, 40 kilogramda 3'üncülüğü alan Senanur Özkay, 44 kilogramda 3'üncü olan Irmak Maltaş, 48 kilogramda 5'nci olan Esma Yıldız ve 63 kilogramda 5'nci olan Pelin Tuğçe Demir ile antrenörleri Sümeyye Akkuş Güner ve Galip Aydın Güner'i tebrik etti.Başkan Yağcı, gerçekleştirilen ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Kütahya Anadolu Yıldızları Ligi Müsabakaları kapsamında ilimizi temsil eden ve derecelerle dönen Bilecik Belediyesi Judo Takımı sporcuları ziyarette bulundular. Çok güzel başarılarla Bileciik'imizi temsil ettiler. Ziyaretleri ve başarıları dolayısıyla sporcularımız ve antrenörlerini tebrik ediyor, Kocaeli Gebze'deki yarı final mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Yağcı, başarılı sporculara çeşitli hediyeler de takdim etti.