27.02.2017 14:24:06

Başarılar sporcular Ünver'i ziyaret etti

Nevşehir'i çeşitli spor dallarında başarı ile temsil ederek Türkiye dereceleri elde eden ve elde ettikleri başarılı sonuçlarla bu yıl içerisinde Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazanan sporcular, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'i makamında ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Nevşehir'i çeşitli spor dallarında başarı ile temsil ederek Türkiye dereceleri elde eden ve elde ettikleri başarılı sonuçlarla bu yıl içerisinde Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazanan sporcular, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'i makamında ziyaret etti.Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer başkanlığında gerçekleşen ziyarete Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan Türkiye ferdi Boks şampiyonasında yıldız bayanlarda 46 kilogramda Türkiye birinciliğini elde eden Melikenur Güneş,75 kilogramda Duygu Öztürk ve aynı şampiyonada Türkiye üçüncülüğünü 64 kilogramda elde eden Cansu Çakır, Uluslararası Bisiklet Birliği(UCİ) 21 yaş altı sporcu yetenek testine Türkiye'den kabul edilerek İsviçre'ye giden Oğuzhan Tiryaki,Arif Emre Uz ve Ahmet Örencik, Antalya'da yapılan Satranç Türkiye Şampiyonasında 4. Olan Elif Öztürk ve 12. Olarak milli takıma katılmaya hak kazanan Edibe Eylül Çengel, Eskişehir'de yapılan Analig yüzme müsabakalarında 50 metre sırtüstü 100 ve 200 metre yarışlarında barajı geçerek bölge il seçmelerine katılmaya hak kazanan Tayanç Karakaya, Kayseri'de yapılan okullararası Türkiye Halter Şampiyonasında 56 kilogramda Türkiye 3. olan Nuh Volkan Bozkurt ile Tekvandoda Olimpiyatlar öncesinde Antalya Belek 'de yapılan Uluslararası G2 Turkish Open müsabakalarında şampiyon olarak 26 puan elde eden İpek Çidem katıldı.Ziyarette konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını belirterek, sporun çeşitlendirilmesi gerektiği düşüncesi içerisinde olduğunu söyledi. Nevşehir Belediyesi olarak sporun çeşitlendirilmesi anlamında önemli alt yapı yatırımı içerisinde olduklarını vurgulayan Ünver, toplam 25 milyon TL 'lik bir yatırım ile uluslararası ölçülerde, 3.5 kilometre uzunluğundaki yürüyüş ve bisiklet parkuru, erkek ve kadın spor kondisyon merkezi, basketbol,voleybol ve tenis kortları, bölgede yetişen 862 türdeki bitkinin yetişeceği 100 bine de yakın fidanın dikiminin yapılacağı botanik parkı, kafeterya ve dinlenme birimleriyle, Türkiye'nin en büyük spor kondisyon merkezinin bu yıl içerisinde hizmete açılmasının planlandığını söyledi.Sporcuların mutlak surette ulusal düzeyde müsabakalara çıkarken , mutlak surette önce 300 bine yakın Nevşehirli, uluslararası alandaki müsabakalara çıkarken 80 milyon Türk insanı,sonrasında dünyadaki 500 milyon Türk ve nihayetinde dünya genelindeki 1.5 milyar Müslümanın arkasında olduğu düşüncesi içerisinde olmasını isteyen Ünver , sporculara bundan sonraki spor yaşamlarında üstün başarılar diledi.Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver daha sonra ziyaretin anısına başarılı sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.