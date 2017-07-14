14.07.2017 12:48:58

Başakşehir yeni Cengiz'ini buldu

Medipol Başakşehir'in Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in yerini doldurmak için eski Beşiktaşlı Kerim Frei'ı gündemine aldığı belirtildi.

Cengiz Ünder'i rekor bir bedelle (15 milyon euro) Roma'ya gönderen ve Edin Visca için de Trabzonspor ile anlaşmak üzere olan Başakşehir'de transfer çalışmaları hızlandırılırken, ibre Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kerim Frei'a çevrildi.

Sporx'in haberine göre Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Kerim Frei transferine onay verdiği ve İngiliz ekibi ile ilk temasların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Devre arasında 2,25 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan ayrılarak Birmingham'ın yolunu tutan, ancak İngiltere'de istediği süreyi alamayan Kerim Frei'ın da, Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

23 yaşındaki Kerim Frei, Birmingham formasıyla Championship'te sadece 3'ü ilk 11 olmak üzere 13 maçta oynadı ve 1 gol attı.