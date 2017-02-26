26.02.2017 19:07:27

Başakşehir, Osmanlı'yı devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildi.

7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun soldan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde iyi yükselen Mustafa Pektemek kafayla topu filelere gönderdi: 0-1

31. dakikada Delarge, sağ kanattan getirdiği topu ön direkteki Bifouma'ya aktarmak isterken meşin yuvarlak bu bölümdeki oyuncuları geçerek arka direkteki Maher'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Volkan Babacan son anda topu kornere çeldi.

48. dakikada ceza alanında Visca ile Mossoro arasındaki paslaşmada topla son olarak buluşan Mossoro'nun vuruşunda, savunmaya da çarpan top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

64. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla bulaşan Bifouma'nın şutunda kaleci Volkan Babacan'dan seken topu savunma oyuncuları kornere gönderdi. Aynı dakika içinde kullanılan köşe atışında altıpas üzerindeki Ndiaye'nin kafa vuruşunda, top direğe çarparak auta çıktı.

70. dakikada Mossoro, topu ceza alanına hareketlenen Visca'nın önüne bıraktı. Bu futbolcu, kalesini terk eden Karcemarskas'ın yanından topa dokundu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir'de Epureanu, rakibine yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Medipol Başakşehir, müsabakayı 1-0 kazandı.