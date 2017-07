14.07.2017 16:30:03

Başakşehir o iddiaları yalanladı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, ''Emre, bizim 1 yıl daha sözleşmesi olan futbolcumuz. Haberleri gazetelerde görüyorum, kendim de şaşkınım. Fenerbahçe'den bir teklif gelmedi'' dedi.

Yeni transferler Gökhan İnler ve Mevlüt Erdinç'in basın toplantısında Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Slovenya kampında Chedjou'nun sakatlandığını belirten Gümüşdağ, "4-5 ay aramızda olamayacak. Şu anki planlamamız 2 futbolu daha kadromuza katmak" diye konuştu.



CLUB BRUGGE'Ü ARZU EDİYORDUM



Kulübü profesyonel şirket anlayışıyla yöneteceklerini yineleyen Gümüşdağ, "Biz her zaman kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutarız. UEFA Şampiyonlar Ligi kurasında Club Brugge'ü arzu ediyordum. Gerçekten de öyle çıktı. O takım, bu takım çıktı diye değerlendirme yapmam. Her takım zordur, her maç 90 dakikada biter. Bu yıl derbilerin şampiyonuyuz. Yarış sadece onların arasında geçseydi lig şampiyonuyduk. İçeride, dışarıda derbileri kazandık ama kadro potansiyeli biraz daha az olan takımlara karşı puan kaybettik. İnşallah hayırlı bir kura olur" dedi.



"EMRE İÇİN FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELMEDİ"



Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler için de açıklamalarda bulunan Başkan Gümüşdağ, "Emre, bizim 1 yıl daha sözleşmesi olan futbolcumuz. Haberleri gazetelerde görüyorum, kendim de şaşkınım. Fenerbahçe'den bir teklif gelmedi. Ondan çok memnunuz, o da buradan memnun. Kulübümüze kendisiyle alakalı en ufak bir teklif gelmedi" diyerek sözlerini noktaladı.