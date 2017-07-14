14.07.2017 14:06:21

Başakşehir'in rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımıyla eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kuralar çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminde Medipol Başakşehir'in de rakibi belli oldu. Turuncu-lacivertliler, Belçika 1. Lig takımlarından Club Brugge ile eşleşti.



Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.