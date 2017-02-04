04.02.2017 21:39:01

Başakşehir'den ilk yarıda 2 gol

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)1. dakikada Podolski, Selçuk ile verkaçından sonra uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.15. dakikada Doka'nın ara pasında Visca, ceza sahası içi sağ tarafta topla buluştu. Visca'nın son çizgiye inerek açtığı ortada altı pasta topla buluşan Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-018. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Epureanu'nun kafa vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı çeldi.23. dakikada Bruma'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.27. dakikada Doka'nın pasında ceza sahası içi sol tarafından topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda Ahmet'in sol dizinden seken top ağlara gitti. 2-0KÜNYEStat: 3. Başakşehir Fatih TerimHakemler: İstanbul Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Çınar xxMedipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Bekir xx, Epureanu xx, Ferhat xx, Attamah xx, Emre xx, Visca xx, Doka xx, İrfan Can xx, Mustafa Pektemek xxYedekler: Ufuk, Yalçın, Doka, Cengiz, Holmen, Adebayor, AlparslanTeknik Direktör: Abdullah AvcıGalatasaray: Cenk xx, Sabri xx, Ahmet xx, Semih xx, Carole xx, De Jong xx, Selçuk xx, Yasin xx, Bruma xx, Sniejder x (Josue dk. 7 x), PodolskiYedekler: Batuhan, Eren, Linnes, Rodrigues, Sinan, ChedjouTeknik Direktör: Jan Olde Riekerink xxGoller: Mustafa (dk. 15 ve 27) (Medipol Başakşehir)Sarı kart: Emre (Medipol Başakşehir), Joseu (Galatasaray)(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)