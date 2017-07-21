21.07.2017 10:59:12

Başakşehir'den Galatasaray'a anlamlı gönderme

UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Östersunds'a eşleşen Galatasaray, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında, ilk kez Avrupa'da mücadele eden rakibini 35 bin seyircisinin önünde yenemedi. Maçın ardından Başakşehir, sosyal medyadan Galatasaray'a anlamlı göndermede bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde kendisinden zayıf olan Östersunds'a 2-0 mağlup olan Galatasaray sosyal medyada da yerini aldı.

Sosyal medyada yer bulan maç sonucu ile ilgili en dikkat çeken paylaşım ise Medipol Başakşehir'den geldi. Medipol Başakşehir, Twitter'dan Galatasaray'a göndermede bulundu.

Başakşehir Chedjou'nun fotoğrafını paylaşarak, "Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık." mesajını yayınladı.