12.07.2017 16:36:33

Başakşehir'den Edin Visca açıklaması!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, takımdan ayrılması gündemde olan Edin Visca ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ, adı Trabzonspor ile anılan Edin Visca'nın durumuyla ilgili olarak, "Edin Visca, Başakşehir Futbol Kulübünün 2021 yılına kadar sözleşmeli oyuncusudur. Edin Visca'yı vermeyi düşünmüyoruz. Edin Visca ile yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Gümüşdağ, Bekir İrtegün ile yollarını ayırmaları konusunda, "Bizim öyle bir değerlendirmemiz oldu. Zannediyorum onun bir beklentisi oldu biz de ona çok sıcak bakmadık. Bekir ile yollarımızı ayırdık" değerlendirmesinde bulundu.

Aurelien Chedjou'nun sakatlandığını hatırlatan Gümüşdağ, "Büyük bir şanssızlık yaşadık. Bekir'le de yollarımızı ayırdık ve şu an bir stoper arayışımız var" diyerek sözlerini tamamladı.