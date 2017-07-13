13.07.2017 13:08:11

Başakşehir'den bir transfer daha

Transfer bombalarını bir bir patlatan Başakşehir, Mevlüt Erdinç'i de kadrosuna kattı.

Başakşehir, transfer bombalarını bir bir patlatıyor. Elia, Tunay Torun, Chedjou ve Clichy'nin ardından Gökhan İnler'i kadrosuna katan Başakşehir, Mevlüt Erdinç transferinde de mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezon Metz'te kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi bittikten sonra Hannover'a geri dönen Mevlüt, Başakşehir'in teklifini kabul etti. Mili futbolcu, önümüzdeki sezon turuncu-lacivertli forma için mücadele edecek.