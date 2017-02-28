28.02.2017 13:21:55

Başakşehir'de okullara spor malzemesi desteği

Başakşehir'de öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren yeteneklerine uygun olan spor dallarına yönelmelerini ve geleceğin profesyonel sporcularını yetiştirebilmek amacıyla voleybol topundan badminton setine kadar 5 bin 244 adet spor malzemesi ilçedeki okullara dağıtıldı.

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Başakşehir'de öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren yeteneklerine uygun olan spor dallarına yönelmelerini ve geleceğin profesyonel sporcularını yetiştirebilmek amacıyla voleybol topundan badminton setine kadar 5 bin 244 adet spor malzemesi ilçedeki okullara dağıtıldı.Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 46 okulun ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan spor setlerinin dağıtımı Bahçeşehir Spor Merkezi'nde düzenlenen törenle gerçekleşti. Törene, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İlçe Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Selim Çelebi, spor malzemesi yardımı yapılan okul yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tören Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan spor etkinliklerinden oluşan videonun gösterimiyle başladı. Ardından protokol konuşmaları yapılırken öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren profesyonel sporculuğa giden yolda desteklenmesine vurgu yapıldı. Başkan Uysal'ın spor malzemelerini okul yetkililerine takdim ettiği törende öğrenciler yeni spor malzemelerine kavuşmanın sevincini yaşadı.Öğrencilerin spora yönelmesini sağlamak amacıyla ilçedeki okullara aralarında jimnastik minderi, masa tenisi setleri, badminton malzemeleri, futbol, basketbol, voleybol, hentbol topları, slalom seti, antreman yeleği gibi malzemelerin bulunduğu 5 bin 244 adet spor malzemesi dağıtıldı. Çeşitli alanlarda dağıtılan birçok spor malzemesiyle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren yeteneklerine uygun spor alanlarına yönelmesini sağlanarak geleceğin profesyonel sporcularının yetiştirilmesi amaçlanıyor."İstiyoruz ki eğer okulda bir spor salonu varsa bunu en verimli şekilde kullansınlar"Öğrencilerin başarılı sporcular olabilmeleri adına spor malzemelerinin önem kazandığını ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Belediye olarak okullarımıza hem bahçelerinde spor salonlarında eksik kısımlar varsa yapmak hem yeni spor salonu yapmak ayrıca eksik olan spor malzemeleri varsa bunları vermek konusunda her sene bu törenleri yapıyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarına göre her okulumuza malzemeleri ulaştırıyoruz. İstiyoruz ki eğer okulda bir spor salonu varsa bunu en verimli şekilde kullansınlar, içerisinde neyi eksikse hep beraber yapıyoruz" dedi.