10.02.2017 05:55:59

Başakşehir'de narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sabah saat 05.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Başakşehir, Şahintepe Mahallesi, Tülay Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduya özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreste ekipler şüpheli şahıs üzerine arama çalışması yaptı.Başakşehir İlçesi genelinde yapılan operasyon kapsamında 11 adreste çalışma yapılırken 14 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.