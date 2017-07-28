28.07.2017 20:38:33

Başakşehir'de kombinelere yoğun ilgi

Kombine biletlerini kısa süre önce satışa çıkaran Medipol Başakşehir'de 1 ayda 5 bin kombine bilet satışı yapıldı.



Geçen sezon başında bin 200 kombine bilet satan Medipol Başakşehir'de 2016-2017 sezonunda yapılan kampanyalarla birlikte toplamda 3 bin 800 kombine satışına ulaşılmıştı. Yeni sezona yıldız transferler ile hazırlanan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan turuncu-lacivertliler, kombine biletlerini kısa süre önce satışa çıkararak, 1 aylık süreçte 5 bin kombine bilet satışı yaptı.