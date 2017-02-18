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Başakşehir'de kan kaybı sürüyor
18.02.2017 18:20:00

Başakşehir'de kan kaybı sürüyor

Medipol Başakşehir'de kan kaybı sürüyor. Geçen hafta Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olan Başakşehir, evinde Gaziantepspor'la 0-0 berabere kaldı

Medipol Başakşehir'de kan kaybı sürüyor. Geçen hafta Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olan Başakşehir, evinde Gaziantepspor'la 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Victor'dan oyun alanına geri döndü.

17. dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın ortasında Epureanu'nun kafa vuruşunda top direğin üzerinde auta çıktı.

29. dakikada Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Mossoro'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41. dakikada Mossoro'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mustafa'nın yapt

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mahmut'un sert ve düzgün vuruşunda kaleci Victor köşeye giden topu uzaklaştırdı.

58. dakikada ceza sahası dışından Emre'nin verdiği pasta topla buluşan Mossoro ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direkten auta çıktı.

77. dakikada sol kanattan Kangwa'nın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Marcinho'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

79. dakikada sağ kanattan Barış'ın yerden içeri çevirdiği topa gelişine vuran Kangwa'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

83. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Doka'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada kullanılan korner atışında Gaziantepspor ceza sahasında büyük karambol yaşandı. Son olarak Emre'nin doldurduğu topta, Yalçın içeri çevirdi, Mehmet Batdal'ın sert şutunda top kaleci Victor'da kaldı.

88. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında savunma topu uzaklaştıramadı. Kangwa önünde bulduğu topla ceza sahasına girer girmez vurdu, Volkan Babacan topa sahip oldu.

90. dakikada Caiçara'nın ortasında Gaziantep savunmasına çarpan topu Emre Belözoğlu önünde buldu. Ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı.

KÜNYE

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ali Saygın Ögel xx, Erkan Engin xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara x, Yalçın xx, Epureanu xx, Alparslan xx, Emre xxx, Visca x (Cengiz dk. 77 x), Mahmut xx, Mossoro xx (Mehmet dk. 77 x), İrfan Can xx (Doka dk. 65 x), Mustafa x

Yedekler: Ufuk, Ferhat, Attamah, Holmen

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gaziantepspor: Victor xxx, Pedroso xx, Barış xx, Wallace xx, El Yasa xx, Ben Hatira xxx, Marcinho xx, Kisliakxx, Fatau xx (Abdulkadir dk. 60 x), Sefa xx (Muhammed dk. 82 ?), Ghilas xx (Kangwa dk. 70 xx)

Yedekler: Gökhan, Orkan, İlhan, Musa

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Sarı kartlar: Epureanu (Medipol Başakşehir), Victor, Kisliak, Wallace (Gaziantepspor)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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