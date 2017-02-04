04.02.2017 21:05:44

Başakşehir'de Adebayor coşkusu

Ara transferin son gününde, dünyaca ünlü yıldız Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katan Başakşehir'de taraftarlar, Togolu yıldıza sevgi gösterilerinde bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Ara transferin son gününde, dünyaca ünlü yıldız Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katan Başakşehir'de taraftarlar, Togolu yıldıza sevgi gösterilerinde bulundu.Togolu yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katan Medipol Başakşehir'de taraftarlar da coştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan karşılaşmaya yedek başlayan yıldız golcü, 34. dakikada Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından kale arkasına ısınmaya gönderildi. Yıldız futbolcu, yedek kulübesinden çıktığı anda tribünler, Adebayor'a tezahüratlarda bulundu. Adebayor, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlara el salladı. Medipol Başakşehir ile Galatasaray ile oynanan mücadelede tribünlerin de yüzde 70'i doldu.