26.01.2017 13:40:05

Başak Traktör Gaziantep GAP TARIM Fuarı'na da damgasını vurdu

Sanko Holding'in tarım makineleri sektöründeki şirketi Başak Traktör yeni ve iddialı tüm modellerini Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen (GAPTARIM) Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluşturdu.

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Sanko Holding'in tarım makineleri sektöründeki şirketi Başak Traktör yeni ve iddialı tüm modellerini Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen (GAPTARIM) Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluşturdu.Düşük yakıt tüketimi, düşük bakım maliyeti, Türkiye çapındaki geniş satış ve servis ağı ile her zaman çiftçimizin yanında olan Başak Traktör, yeni kabinli 100 ve 110 HP'lik modelleri ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Kendine özgü, geleneksel mimari dokusu ile ünlü eski Antep evlerinden esinlenerek tasarlanan Başak Traktör stantında sergilenen 47 bg'den, 90 bg'ye kadar olan tüm yeni modelleri çiftçiler tarafından büyük ilgi gördü.Düşük yakıt tüketimi, düşük bakım maliyeti, Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağı ile her zaman çiftçinin yanında olan Başak Traktör'ün en ileri teknolojiye sahip yeni modelleri fuarın yıldızı oldu.26- 29 Ocak 2017 tarihleri arasında Gaziantep'te çiftçileri buluşturan fuar; tarım sektörünün GAP bölgesiyle birlikte tüm ülkeye tanıtıldığı en önemli ve en verimli buluşma noktası oldu.Daha güçlü Başak TraktörBaşak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu katılan basın mensuplarına, sektörün ileri gelenlerine, çiftçilerimize yeni traktör modellerini tanıttı. Çiftçiler, yeni traktörler hakkında bilgi alıp yeni modelleri bizzat inceleme fırsatı buldu.Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu yeni modellerin özelliklerinden bahsederken, "Sanko olarak yaptığımız yatırımlarla geldiğimiz noktayı temsil eden yeni 100 ve 110 HP'lik traktörlerimizi, segment ihtiyaçlarına uygun olarak, 24x24 şanzıman, hava kompresörü, hidrolik orta kol, üç hızlı kuyruk mili, harici hidrolik kumandaları, elektro hidrolik 4WD kumanda, elektro hidrolik diferansiyel kilidi, sekiz adet hidrolik çıkış ve 4500 kg. kaldırma kapasitesi, yolcu koltuklu yeni kabinimizle çiftçilerimizin beğenisine sunmaktan gurur duyuyoruz. Başak Traktör olarak, Ar-Ge merkezimizin yeni projeleri ile yeni modellerimizi çiftçilerimizin beğenisine sunmaya devam edeceğiz' dedi.Başak Traktör hakkındaTemelleri 1914 yılında atılan ve 2012 yılında SANKO Holding bünyesine katılan Başak Traktör'ün Adapazarı'ndaki fabrikası 39 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere yaklaşık 275 dönüm araziye sahiptir. Yılda 10 bin traktör üretilebilecek kapasiteye sahip olan Başak Traktör; Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağının yanı sıra, ekonomik ve kolay ulaşılabilir yedek parça stoğuyla çiftçisinin ihtiyacına cevap veriyor. Tesiste traktörün motor, şanzıman, hidrolik gibi tüm ana parçaları işlenip üretilebiliyor. Yüzde 100 yerli sermayeyle üretim yapan Başak Traktör'ün, farklı segmentlerde 2x4 ve 4x4 çekişli 70 çeşit traktör modeli bulunuyor.