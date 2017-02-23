23.02.2017 21:02:37

Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi

Mesud Barzani, Ortadoğu sınırlarının yeniden çizilmesinin vaktinin geldiğini söyledi.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, ve Ortadoğu için artık yeni bir uluslararası anlaşmaya gerek olduğunu belirtti.

Barzani, dünya liderlerine seslenerek Ortadoğu'nun modern sınırlarını belirleyen Sykes Picot döneminin bittiğini söyleyerek onlara bir Kürt devletinin oluşumuna yol açacak bir biçimde yeni bir anlaşma yapma çağrısında bulundu.

“IRAK VE SURİYE BİR DAHA ASLA AYNI OLMAYACAK”

IKBY Başkanı Barzani, uluslararası kamuoyunun Irak ve Suriye'nin bir daha asla tek bir bütün olamayacağını kabul ettiğini belirterek bu yolla bölgede “zorunlu birarada yaşama” fikrinin hatalı bir yaklaşım olduğunun kanıtlandığını söyledi.

İngiliz yayın organı Guardian'a konuşan Barzani “Dünya liderlerinin kendi aralarında Sykes-Picot döneminin bittiğini düşündükleri kanısındayım” dedi ve ekledi “Bunu söyleseler de söylemeseler de hatta kabul etseler ya da etmeseler de, sahadaki gerçeklik bu. Ancak bildiğiniz gibi diplomatlar tutucudurlar ve düşünceleri genellikle işin en son safhasında belirtirler. Ve bazen de gelişmelere ayak uyduramazlar”.

“BÖLGESEL PARÇALANMA VE YIKIM KAÇINILMAZ OLUR”

Sykes-Picot anlaşmasının yüz yaşını tamamlamasına 4 ay kalmışken Barzani, hâli hazırdaki statükonun devam ettirilmesi durumunda bölgesel parçalanmanın ve yıkımın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Barzani bölgesel küresel güçlerin Irak ve Suriye'deki unsurları korumak için yeni bir anlaşma ortaya koymaları gerektiğini belirterek “Yeni bir anlaşma olmalı. Tabii ki nasıl bir anlaşma olacağı önemli. Hangi mekanizmanın işleri biçimlendireceği ve statüsünün ne olacağı görülmeli. Şu anda böyle bir anlaşma biçimlendirilmiş değil. 100 yıl önce yapılan ve bu süre içinde tekrarlanan kötü deneyimlerde ısrar etmek mantıksız olur” dedi.

“TÜRKİYE'NİN KARŞI ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Irak'a komşu ülkelerin Kürdistan'ın tam bağımsızlığı hakkında ne düşündüğü henüz net olarak bilinmiyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Barzani “Meseleyi henüz Türkiye ile konuşmadık; kabul edip etmeyecekleri bilinmiyor. Ama buna karşı çıkacaklarını düşünmüyorum. Bu bizim ulusal hakkımız. Kimseyi tehdit etmediğimiz gibi, haklarımızı kullanmak için de kimseden izin almamız gerektiğini düşünmüyoruz” dedi.