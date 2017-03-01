01.03.2017 22:32:15
Bartın merkezli FETÖ/PDY soruşturması
Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen, daha önce ihraç edilen 1 akademisyen tutuklandıBartın merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen, daha önce ihraç edilen 1 akademisyen tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince Bartın merkezli İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen akademisyen ile öğretmen gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlılardan akademisyen Murat Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öğretmen Z.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.