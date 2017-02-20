20.02.2017 17:16:59

Bartın KYK'da güvenliklerine iletişim eğitimi verildi

Bartın Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) görev yapan özel güvenlik görevlilerine iletişim becerileri, olaylara müdahale, kitle psikolojisi ve iletişim konularında eğitim verildi.

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Bartın Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) görev yapan özel güvenlik görevlilerine iletişim becerileri, olaylara müdahale, kitle psikolojisi ve iletişim konularında eğitim verildi.Bartın Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bartın Yurdu'nda yer alan konferans salonunda düzenlenen seminerde, yurtlarda görev alan özel güvenlik görevlilerine iletişim becerileri, suç, şüpheli durumlar, olaylara müdahale esasları, kitle psikolojisi ve öfke kontrolü gibi konular anlatıldı. Bartın KYK İl Müdürü Zafer Çakan iki oturumda gerçekleştirilen eğitim semineriyle, yurtlarda görev yapan özel güvenlik görevlilerin daha etkin bir hizmet verebilmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Seminerde, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinem Tarhan, toplumsal olaylar, grupların özellikleri, risk analizleri ve güvenlik başlıklarında bir konuşma yaptı.Bartın Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden Uzm. Mehmet Ceylan ise iletişimin insanın özel ve iş hayatında önemine vurgu yaparak, güvenlik güçlerinin görevlerini yüksek bir verimle icra etmeleri için suçsuz ve suça karışan kişilere uygun nitelikte iletişimin nasıl gerçekleştirilebileceği açıklandı. Eğitmler, karşılıklı soru cevaplarla son buldu.