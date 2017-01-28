Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Bartın'ın Amasra ilçesinden kent merkezine gitmekte olan Hulusi Esen idaresindeki 74DB666 plakalı bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Karaçay mevkisinde devrildi.
AA'nın haberine göre; Gelen ihbarın ardından kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otobüsün devrilmesi sonucu sürücü ve bir kadın yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Servis ekipleri, 5 yaralıyı Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan Bartın Valisi Nusret Dirim ile Belediye Başkanı Cemal Akın da kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu.