27.02.2017 15:50:31

Bartın'da Halkoylaması güvenliği masaya yatırıldı

16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halkoylamasının Bartın'da genelinde emniyet ve huzur ortamında yapılabilmesi için Vali Nusret Dirim başkanlığında 'Halkoylaması Güvenlik Tedbirleri Toplantısı' gerçekleştirildi.

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16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halkoylamasının Bartın'da genelinde emniyet ve huzur ortamında yapılabilmesi için Vali Nusret Dirim başkanlığında "Halkoylaması Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.Kaymakam Hüsnü Bey Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Kurucaşile Kaymakam V. Murat Ekinci, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Sg.Bnb. Ertunç Tekipek, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Orhan Ayaz, Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Muharrem Aksoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir katıldı.Halkoylaması öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler, görev alanları ve sorumluların belirlenmesine ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda, ilgili mevzuat ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarıyla belirlenen halkoylaması propaganda esaslarına ve yasaklarına uyulması ile ilgili konularda değerlendirilmelerde bulunuldu.