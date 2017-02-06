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Bartın'da FETÖ kapsamında 11 kişi adliyeye sevk edildi
06.02.2017 13:07:47

Bartın'da FETÖ kapsamında 11 kişi adliyeye sevk edildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi adliyeye çıkartıldı.

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi adliyeye çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında KOM Şube ekiplerinin Bartın, Zonguldak, Karabük, Tokat, Bursa, İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde başlattığı eş zamanlı operasyonlarda 'Bylock' kullandığı iddiası ile gözaltında bulunan biri kadın 11 kişi bu sabah saatlerinde işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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