20.02.2017 11:14:03

Bartın'da 7 işadamı ve esnaf adliyeye sevk edildi

Bartın'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan BAKİAD'A üyesi 7 işadamı ve esnaf adliyeye çıkartıldı.

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Bartın'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan BAKİAD'A üyesi 7 işadamı ve esnaf adliyeye çıkartıldı.Bartın İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından geçtiğimiz cuma günü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 adrese baskın yapılmıştı. Düzenlenen operasyonda kapatılan Bartın Aktif İşadamları Derneği (Bakiad) üyesi olan 7 işadamı ve esnaf gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı.